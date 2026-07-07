대구 장애인 어린이집서 500건 넘는 무차별 학대 의혹 [사건수첩]

대구의 한 장애인 전담 어린이집에서 의사표현이 서툰 장애아동들이 교사들로부터 장기간에 걸쳐 상습적인 학대를 당했다는 주장이 제기돼 파문이 일고 있다. 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 가해 교사와 방관한 원장 등 무더기 입건에 나섰으며 관련 수사가 막바지에 접어들었다.

사진=뉴시스

7일 대구 달서경찰서 등에 따르면, 경찰은 달서구에 있는 A장애 전담 어린이집에서 교사들이 원생들을 학대했다는 학부모의 신고를 접수하고 수사를 진행 중이다. 경찰에 따르면 사건은 지난해 11월 한 학부모가 어린이집 내 CCTV 영상을 확인하는 과정에서 자녀가 교사에게 반복적으로 꼬집히는 등 신체적 고통을 당하는 정황을 직접 확인하면서 수면 위로 드러났다.

사건을 접수한 경찰은 해당 어린이집 실내에 녹화된 두 달 치(10∼11월) CCTV 영상을 전수조사해 가해 교사들을 특정했다. 조사 결과, 최초 신고된 아동 외에도 유사한 성격의 학대 피해를 입은 장애 원생들이 다수 존재하는 것으로 확인됐다. 이에 경찰은 가해 교사와 관리책임이 있는 원장 등 총 9명을 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 및 장애인복지법 위반 등 혐의로 무더기 입건했다.

경찰 관계자는 “원장은 어린이집 내 학대 행위를 예방하지 못한 관리 소홀 책임을 물어 입건했으며, 나머지 교사들은 직접적인 가해 행위를 하거나 동료 교사의 학대 상황을 알면서도 묵인∙방관한 혐의를 받고 있다”며 “영상 분석과 관계자 조사를 마치는 대로 조만간 피의자들을 검찰에 송치할 예정”이라고 밝혔다.

하지만 피해 아동 단체와 시민단체는 학대 실태가 경찰이 파악한 수준보다 더 심각하다고 밝혔다.

전국장애인부모연대 대구지부, 함께하는장애인부모회, 대구장애인교육권연대 등은 공동 성명을 통해 “어린이집 내부 CCTV를 세밀히 분석한 결과, 학대 피해를 입은 장애아동은 무려 15명에 달하며 두 달간 확인된 학대 행위만 500여건에 이른다”고 주장했다. 대부분의 학대 행위는 교실과 치료 공간 등에서 이뤄졌고, 피해 아동들 몸에서는 반복적으로 난 상처 흔적이 발견됐다고 했다.

시민단체들은 특히 어린이집이 이런 사실을 알고 있었지만 수사기관에 별도로 신고하지 않은 채 학대 행위 당사자들을 권고사직 처리하는 등 사건을 덮기에 급급했고, 일부 피해 아동은 부모들 사정상 지금도 이곳 어린이집에 재원 중이라고 덧붙였다. 이들 단체는 8일 달서구청 앞에서 관련 기자회견을 열 예정이다.

달서구 관계자는 “경찰 수사 결과가 나오면 아동보호 전문기관 등과 연계해 피해 아동들을 대상으로 한 심리검사 등에 나설 계획”이라고 밝혔다.

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