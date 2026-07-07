‘국부펀드’ 한국투자공, 도쿄지사 문 활짝

‘국부펀드’인 한국투자공사가 7일 일본 도쿄지사 문을 열었다.

박일영 한국투자공사 사장(가운데)이 7일 도쿄 마루노우치에서 열린 한국투자공사 일본 도쿄지사 개소식에서 주요 참석자들과 테이프를 자르고 있다.

박일영 한국투자공사 사장은 이날 마루노우치빌딩에서 열린 개소식에서 “도쿄지사는 앞으로 일본과 아시아·태평양 지역, 세계 자본시장의 변화를 빠르게 파악하여 대한민국의 미래 가치를 높이기 위한 전략적 기지로서 중추적 역할을 맡게 됐다”며 “현지 우수 운용사와 금융기관, 투자 대상 기업과 긴밀히 소통하며 우량한 투자 기회를 발굴하는 데 전력을 다해달라”고 말했다.

도쿄지사는 미국 뉴욕과 샌프란시스코, 영국 런던, 싱가포르, 인도 뭄바이에 이은 한국투자공사의 여섯 번째 해외 거점이다. 한국투자공사는 일본이 국내총생산(GDP) 기준 세계 4위 경제 대국으로, 장기간 저성장과 디플레이션에서 벗어나 최근 임금·물가·기업이익이 함께 개선되는 구조적 회복세를 보이는 만큼 투자 환경도 우호적으로 조성됐다고 보고 도쿄지사 설립에 나섰다. 도쿄지사는 주식·채권 등 전통자산과 사모주식·부동산 등 대체자산을 아우르는 투자 거점으로 운영하면서 현지에서만 접근 가능한 투자 기회를 발굴하는 데 주력하겠다는 계획이다. 이날 개소식에는 양국 정부와 글로벌 자본시장 관계자 약 120명이 참석했다.

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