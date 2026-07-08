“똘똘한 집 파느니 증세 前 물려주자”

올해 상반기 서울에서 증여에 따른 부동산 소유권 이전 등기 신청이 1년 전보다 80% 넘게 늘어난 것으로 나타났다. 정부의 다주택자 규제와 부동산 세제 개편 논의가 이어지면서 매도보다 증여를 통한 자산 이전을 선택하는 사례가 늘어난 영향으로 풀이된다.

서울 남산에서 바라본 아파트 단지 모습. 뉴스1

7일 부동산 정보 애플리케이션 ‘집품’이 대법원 등기정보광장 자료를 분석한 결과, 올해 1~6월 서울에서 증여에 따른 소유권 이전 등기 신청은 1만3518건으로 집계됐다. 지난해 같은 기간(7391건)보다 6127건(82.9%) 증가한 규모다.



자치구별로는 서초구가 1268건으로 가장 많았다. 이어 강남구(889건), 송파구(830건), 동작구(707건), 용산구(671건) 순으로 집계됐다. 특히 강남 3구(강남·서초·송파)가 상위권을 차지하며 증여 수요를 이끌었다.



증가율은 광진구가 154.5%로 가장 높았고 용산구(132.2%), 동작구(126.6%), 노원구와 동대문구(각 119.3%)가 뒤를 이었다. 월별로는 4월 신청 건수가 3916건으로 상반기 최고치를 기록했다. 지난해 4월보다 169.3% 증가했다. 서진형 광운대 법무학과 교수는 통화에서 “정부의 세제 정책 기조가 유지되는 동안에는 증여 증가세가 이어질 가능성이 높다”고 말했다.

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