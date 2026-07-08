[이코노 브리핑] 우리금융, 혁신기업에 5년간 7조 투자 외

우리금융, 혁신기업에 5년간 7조 투자

우리금융그룹은 스타트업 발굴부터 후속투자, 스케일업, 기업공개까지 아우르는 ‘연속형 모험자본 공급체계’로 생산적 금융을 고도화한다고 7일 밝혔다. 이날 우리금융경영연구소 주관으로 진행된 콘퍼런스에서 그룹은 향후 5년간 추진할 90조원 규모의 생산적·포용금융 계획에서 7조원을 생산적 투자에 활용한다고 밝혔다. 스타트업 육성 플랫폼 디노랩과 기업형 밴처캐피털 펀드 등을 통해 금융 지원을 해 온 우리금융은 지난달까지 231개 스타트업에 누적 4700억원을 투자했다.

하나銀, 시니어 고객 맞춤형 신탁 출시

하나은행은 장기 자산관리 신탁 상품 ‘내맘대로신탁 가족사랑형’을 출시했다고 7일 밝혔다. 조부모 등을 신탁관리인으로 지정해 관리인의 승인 없이는 자금을 인출하거나 해지할 수 없도록 설계해 신탁자산이 대학등록금이나 결혼자금 등 취지에 맞게 사용될 수 있도록 보호하는 상품이다. 손주와 자녀에게 10년마다 공제 한도까지 증여 후 다양한 자산으로 운용해 발생한 수익에 대해서는 증여세가 부과되지 않는다.

국민銀, 홈플러스 협력업체 금융지원

KB국민은행은 파산 수순에 접어든 홈플러스 협력업체를 위한 긴급 금융지원에 나선다고 7일 밝혔다. 홈플러스와 거래하는 중소기업과 소상공인이 증빙서류를 제출하면 최대 5억원의 운전자금을 대출하고 할인 금리를 제공한다. 신규 자금 지원뿐 아니라 기존 대출 부담도 완화한다.

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