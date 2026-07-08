“비오는 날 운전 조심”… 교통사고 치사율 ‘맑은 날의 1.3배’

비오는 날 교통사고 치사율이 맑은 날보다 1.3배 높은 것으로 나타났다. 장마철 교통사고 예방을 위해 감속 운행, 안전거리 확보 등 각별한 주의가 요구된다.



7일 한국교통안전공단(TS)의 교통사고분석시스템(TAAS) 통계에 따르면 최근 3년간(2023~2025년) 우천 시 교통사고 건수는 3만7783건, 사망자 수는 597명으로 집계됐다.

비에 물 차오른 도로. 연합뉴스

우천 시 교통사고 치사율은 1.58명으로, 맑은 날(1.22명)보다 약 1.3배 높았다. 또 노면 상태가 ‘젖음·습기’일 때의 치사율은 1.85명으로 건조(1.25명)할 때보다 약 1.5배 높았다.



TS는 빗길 안전운전을 위해 △감속 운행 △충분한 안전거리 확보 △타이어 마모도 점검 △등화장치 등 사전 차량 점검 △와이퍼 작동 여부 및 워셔액 점검이 필수라고 당부했다.



물에 젖은 노면을 고속 주행하는 경우 타이어와 노면이 접촉하지 않아 조종이 불가능하게 되는 ‘수막 현상’ 발생으로 제동거리가 늘어나 사고 위험이 커진다. 이에 따라 빗길에서는 20% 이상, 폭우 시에는 50% 이상 각각 감속 운행하고 충분한 차간 거리 확보를 통해 빗길 미끄러짐에 의한 추돌 및 2차 사고를 예방해야 한다.



또 제동력 강화를 위해 타이어 마모도를 확인해 한계선에 도달하기 전 타이어를 미리 교체해야 한다. 또 집중호우로 도로가 침수된 때에는 반드시 우회해야 하며, 이미 침수된 경우라면 빠르게 탈출해야 한다.



TS 관계자는 “침수 수위가 50㎝만 돼도 차량에서 탈출하는 것이 어렵다”면서 “창문 개방이 불가할 경우를 대비해 비상탈출 망치와 같은 도구를 운전석에 비치해야 한다”고 말했다.

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