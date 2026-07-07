이정후, 토론토전 1안타 1볼넷으로 타율 0.315 유지…미네소타는 고우석 맞이 준비

이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 5경기 연속 안타 행진을 이어가며 타율을 유지했다.

이정후는 7일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 토론토 블루제이스와 홈경기에 5번 타자 중견수로 선발 출전, 3타수 1안타 1볼넷 1득점을 올렸다. 이정후는 시즌 타율 0.315(311타수 98안타)를 유지했다.

사진=로이터연합뉴스

1회 첫 타석에서 뜬공으로 물러났던 이정후는 1-0으로 앞선 4회 무사 1루에서 두 번째 타석에서 상대 선발 케빈 고즈먼으로부터 깔끔한 중전 안타를 뽑았다.

이정후는 6회에는 상대 실책을 유도해 대량 득점 물꼬를 텄다. 무사 1루에서 타석에 선 이정후는 고즈먼의 4구째를 공략, 유격수 쪽 땅볼을 쳤다. 이때 토론토 3루수 오카모토 가즈마가 공을 뒤로 흘리는 실책을 저질렀다. 이후 샌프란시스코는 볼넷과 적시타가 터지면서 이정후가 득점을 올렸다. 2사 후에는 엘리오트 라모스의 3점 홈런까지 이어져 샌프란시스코는 6회에만 5점을 얻어 8-1까지 달아났다.

이정후는 7회 볼넷을 얻어 멀티 출루(한 경기 2출루 이상) 경기를 완성했다. 라모스가 8회 쐐기 2점 홈런포까지 가동한 샌프란시스코는 토론토에 10-1로 완승했다.

한편 투수 고우석을 영입한 미네소타 트윈스는 그의 빅리그 로스터 등록을 위해 우완 코디 로어리슨을 트리플A 세인트폴로 내려 보냈다.

미네소타 구단은 아직 고우석의 26인 로스터 등록을 공식 발표하지 않았으나, 로어리슨의 트리플A 강등으로 자리가 마련되면서 로스터 조정은 초읽기에 들어간 것으로 보인다.

고우석은 8일 미네소타주 미니애폴리스 타깃필드에서 열리는 클리블랜드 가디언스와 홈경기부터 미네소타 유니폼을 입고 뛸 것으로 보인다.

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