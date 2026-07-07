국힘 "잠수함 수주 실패, 李정부 안이한 외교·안보 인식 탓"

국민의힘은 7일 캐나다 잠수함사업(CPSP) 수주 경쟁에서 한화오션이 우선협상대상자로 선정되지 못한 데 대해 "정부의 안이한 외교·안보 인식이 빚어낸 뼈아픈 결과"라고 비판했다.



장동혁 대표는 이날 페이스북에 "방산 수출은 기업의 노력만으로는 결코 성공할 수 없다"며 "세계 최고의 경쟁력을 가지고도 수주에 실패한 것은 결국 정부의 책임"이라고 적었다.

국민의힘 장동혁 대표가 지난 6일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. 연합뉴스

그는 "이재명은 '도전은 계속된다'고 하고, 강훈식은 '졌잘싸'(졌지만 잘 싸웠다)라고 한다"며 "잘 싸운 건 기업이고, 진 건 정부"라고 했다.



그러면서 "그냥 '실패해서 죄송하다' 하면 될 일을…참 혀가 길다"고 덧붙였다.



최보윤 수석대변인은 이날 논평에서 "결과적으로 상대국이 나토(NATO·북대서양조약기구) 회원국으로서 갖는 안보적 우선순위와 동맹의 전략적 결속을 충분히 고려했는지, 정부의 외교·안보 전략에 대한 냉정한 복기가 필요한 시점"이라고 말했다.



최 수석대변인은 "이재명 정부는 우리 기업의 뛰어난 경쟁력이 실제 성과로 이어질 수 있도록 치밀하고 정교한 외교·산업 전략을 마련할 것을 촉구한다"고 덧붙였다.



외교관 출신인 김건 의원은 페이스북에서 이 대통령이 지난해 취임 직후 나토 정상회의에 불참했던 점과 주캐나다대사가 올해 3월 임명된 점을 들며 "그동안 우려했던 부분들이 현실로 나타난 사례라는 점에서 매우 아쉽다"고 평가했다.



김 의원은 "우리는 세계 최고 수준의 기술력뿐 아니라 대한민국과 협력하면 안심할 수 있다는 외교적 신뢰까지 함께 제공할 수 있어야 한다"며 "주요 국가의 공관장 공석을 조속히 해소하고 외교력이 있는 인사를 적시에 배치해야 한다"고 짚었다.



국회 국방위원회 위원으로 지난 5월 3천t급 도산안창호함(KSS-Ⅲ)의 캐나다 빅토리아항 입항식에 참석했던 유용원 의원은 "이번 실패를 계기로 청와대에 방산비서관과 같은 강력한 사령탑을 신설할 것을 정부에 촉구한다"고 말했다.



유 의원은 다만 "결과는 아쉽지만 대한민국이 이번 사업에 쏟은 노력만큼은 결코 평가절하될 수 없다"며 "한국 해군 잠수함 사상 초유의 1만4천㎞ 항해에 성공한 도산안창호함 승조원 표창을 정부와 군 당국에 요청한다"고 했다.

<연합>

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