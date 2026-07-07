연일 '팔자' 외국인 삼전 보유율, 금융위기 이후 최저…개미 빚투↑

최근 외국인의 반도체주 매도세가 이어진 가운데 외국인의 삼성전자 주식 보유율이 글로벌 금융위기 이후 약 17년 만에 최저를 기록했다.



반면 개인의 반도체주에 대한 '빚투(빚내서 투자)' 열기는 오히려 뜨거워지면서 신용잔고 금액은 이달 들어 사상 최대 수준으로 늘었다.

7일 서울시 서초구 삼성전자 서초사옥 지하에서 직원 등이 오가고 있다.

7일 한국거래소에 따르면 전날(6일) 기준 외국인의 삼성전자 주식 보유율은 46.69%로 집계됐다.



이는 글로벌 금융위기 여파로 투자심리가 위축됐던 지난 2009년 7월 23일(46.67%) 이후 약 17년 만에 가장 낮은 수준이다.



외국인의 삼성전자 보유율은 지난해 말 52.33%에 달했으나, 미국과 이란 간 전쟁 발발 이후인 지난 3월 4일 50%선을 내준 뒤 같은 달 26일에는 49%대 아래로 밀려났다.



이후 상승 전환해 5월 6일 49.6%까지 회복했으나 다시 하락세로 돌아서 지난달 4일 48% 아래로 떨어졌고, 지난달 말 47%선마저 내준 뒤 현재까지 지속해 하강 곡선을 그리고 있다.



SK하이닉스 보유율도 하락세다.



전날 기준 외국인의 SK하이닉스 보유율은 50.17%로, 2023년 5월 19일(50.10%) 이후 3년 2개월 만에 최저를 기록했다.



외국인이 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 순매도세를 장기간 이어간 영향으로 풀이된다.



외국인은 지난달 19일 이후 이날까지 삼성전자와 SK하이닉스를 13거래일 연속 순매도 중이다.



지난달 19일 이후 전날까지 외국인의 삼성전자[005930] 순매도액은 13조2천650억원, SK하이닉스는 19조5천820억원으로 순매도 규모는 SK하이닉스가 더 컸다.

7일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 삼성전자 주가가 표시되고 있다.

반면 같은 기간 개인 투자자들은 이들 종목에 대한 '빚투'를 늘리며 대거 쓸어 담고 있다.



연합인포맥스에 따르면 전날(6일) 기준 삼성전자의 신용잔고 금액은 5조5천75억원으로 한 달 전 대비 1조2천465억원 늘었다. 지난달 24일 사상 처음 5조원을 돌파한 뒤 이달 1일에는 5조5천304억원까지 늘며 사상 최대치를 기록하기도 했다.



전날 SK하이닉스 신용잔고도 5조3천49억원으로 역대 최대를 기록했다. 한 달 전 대비로는 1조5천866억원 늘었다.



신용거래융자 잔고는 투자자가 주식 투자를 위해 증권사로부터 자금을 빌린 뒤 변제를 마치지 않은 금액으로, 이 잔고가 늘었다는 것은 레버리지(차입) 투자가 증가했다는 의미다.



삼성전자가 이날 2분기 잠정 실적을 공개한 가운데 외국인의 복귀 시점에 투자자들의 관심이 쏠리고 있다.



이날 개장 전 삼성전자는 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 89조4천억원으로 지난해 동기보다 1천810.3% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다.



이번 영업이익은 연합인포맥스가 집계한 시장 전망치 84조1천606억원을 6.2% 상회했다. 매출은 171조원으로 작년 동기 대비 129.3% 증가했다.



이같은 호실적에도 현재 삼성전자 주가는 9.28% 급락해 '30만전자'를 내준 상태다. 기대감이 선반영된 가운데 이벤트 소멸 심리에 따른 차익 매물이 출회된 영향이다.



다만 증권가에서는 향후 호실적 지속과 주주환원 증가 등이 기대되는 만큼 최근 조정을 저가 매수 기회로 삼아야 한다는 제언이 나온다.

경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 연합뉴스

손인준 유진투자증권 연구원은 "하반기 메모리 가격 강세가 지속될 것이고, 메모리 업체 간 주주환원 경쟁이 본격화할 것"이라며 "이러한 대규모 주주환원은 최근 상대적으로 부진했던 삼성전자 주가의 아웃퍼폼을 이끌 것"이라고 내다봤다.



이어 "메모리 업종의 주가가 최근 큰 폭의 하락세를 보였으나 여전히 강세장 속 나타나는 조정에 불과하다"며 삼성전자에 대한 투자의견을 '강력 매수(Strong Buy)'로 유지했다.



일각에서는 오는 10일 SK하이닉스[000660]의 미국주식예탁증서(ADR) 상장을 계기로 국내 반도체주에 대한 외국인의 매기가 다시 살아날 수 있다는 기대감도 번지고 있다.



한지영 키움증권 연구원은 "10일 미국 증시에서 SK하이닉스가 상장할 때 흥행 여부가 관건"이라며 "그 결과에 따라 미국 증시에서 삼성전자, SK하이닉스 대비 높은 밸류에이션(평가가치) 프리미엄을 받고 있는 마이크론과의 PER(주가수익비율) 격차를 줄일 수 있는 내러티브가 형성될 수 있기 때문"이라고 설명했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지