이지샵, 부가세 신고 기간 맞아 회원 이벤트 진행

이지샵이 부가가치세 신고 사업자를 위한 회원 감사 이벤트를 진행한다. (사진 제공=이지샵)

2026년 1기 확정 부가가치세 신고 기간이 7월 1일부터 27일까지 운영된다. 당초 신고 마감일은 7월 25일까지였으나 주말과 겹치면서 신고 및 납부 기한이 7월 27일까지 연장됐다.

이에 이지샵은 부가세 신고 시즌을 맞아 회원 혜택 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

우선 이지샵을 통해 부가세 신고를 완료한 회원이 후기를 작성할 경우 전원에게 아메리카노 기프티콘을 증정한다. 또한 참여자 중 추첨을 통해 신세계상품권과 아이패드 등 경품도 제공할 예정이다.

신규 가입 회원을 위한 혜택도 마련했다. 이벤트 기간 내 신규 가입 후 일정 조건을 충족하면 아메리카노 기프티콘을 지급한다.

이 밖에도 공식 네이버 카페를 통한 후기 이벤트와 SNS 이벤트 등 추가 프로모션도 함께 진행된다.

이지샵은 매출, 매입 관리와 입출금 장부 작성은 물론 부가세, 종합소득세, 원천세 등 사업자가 수행해야 하는 세무 신고 업무를 처리할 수 있는 서비스를 제공하고 있다.

또한 월 1만 원대의 비용으로 이용할 수 있으며, 제휴 세무사를 통한 신고 대행 서비스도 지원한다고 회사 측은 설명했다. PC와 모바일 앱을 통해 이용할 수 있고, 예상 세액 조회와 업종별 세금 비교 기능 등 부가 서비스도 제공한다.

이지샵 관계자는 “부가세 신고 기간은 사업자들의 세무 업무가 집중되는 시기인 만큼 신고 과정의 번거로움을 줄이고 혜택을 제공하기 위해 이번 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 사업자들이 세무 업무를 처리할 수 있도록 서비스를 개선해 나갈 계획”이라고 말했다.

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