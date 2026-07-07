한진트래블, 알펜루트 단풍과 아시안게임 야구 결승전 결합 상품 출시

사진=한진트래블 제공

한진트래블은 제20회 아이치-나고야 아시안게임 야구 결승전 관람과 일본 알펜루트 단풍 관광을 결합한 여행상품을 출시했다고 밝혔다.

이번 상품은 추석 연휴에 맞춰 9월 24일 출발 4박 5일, 9월 25일 출발 3박 4일 일정으로 운영된다. 스포츠 경기 관람과 일본 가을 여행을 함께 할 수 있도록 구성했으며, 연휴를 활용해 이용할 수 있는 일정으로 마련됐다.

여행 일정에는 제20회 아이치-나고야 아시안게임 야구 결승전 관람이 포함된다. 참가자는 프리미엄 A석에서 경기를 관람할 수 있으며, 대한민국 대표팀이 결승에 진출할 경우 현장에서 응원할 수 있도록 일정이 구성됐다.

관광 일정으로는 일본 중부 지역의 주요 명소를 방문한다. 다테야마 알펜루트에서는 단풍 산악 경관을 볼 수 있으며, 북알프스의 관문으로 알려진 가미코치에서는 계곡과 원시림 일대를 둘러본다. 이와 함께 유네스코 세계문화유산인 시라카와고 합장촌과 다카야마, 나고야성 등도 일정에 포함됐다.

숙박은 온천 호텔과 리조트 중심으로 구성했다. 우나즈키 온천 엔타이지소에서는 온천과 가이세키 요리가 제공되며, 앰비언트 아즈미노에서는 산악 리조트 숙박 일정이 포함된다. 왕복 아시아나항공 이용과 숙박이 포함되며, 노팁 조건으로 운영된다.

한진트래블 관계자는 “아시안게임 야구 결승전 관람과 일본의 주요 가을 관광지를 함께 둘러볼 수 있도록 상품을 기획했다”며 “추석 연휴 기간 스포츠와 여행을 함께 고려하는 고객을 위한 상품”이라고 말했다.

한편 출발 일정에 따라 방문 관광지와 숙박 시설은 일부 달라질 수 있다.

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