‘냉부’·‘아형’ 등 출연료 미지급 수십억원…연기자노조 “JTBC 아무런 소통 없어”

JTBC의 기업회생 절차 여파로 ‘냉장고를 부탁해’, ‘아는 형님’ 등 주요 프로그램 출연료 지급이 장기간 지연되면서 연기자노동조합이 강도 높은 비판과 함께 즉각적인 대책 마련을 촉구하고 나섰다.

한국방송연기자노동조합(한연노)은 7일 입장문을 통해 “JTBC의 기업회생 절차 개시 이후 방송 연기자 피해가 심각한 수준에 이르렀다”며 “제작 중단과 출연료 미지급 사태가 장기화되고 있다”고 밝혔다.

이어 “그럼에도 JTBC는 구체적인 해결 방안을 내놓지 않은 채, 피해 당사자인 연기자와 노동조합과의 소통에도 사실상 손을 놓고 있다”며 “책임 있는 사업자로서의 기본적인 역할조차 외면하고 있다”고 직격했다.

한연노에 따르면 출연료 지급 지연은 재방송료 지급 차질로까지 이어지고 있다. 특히 재방송료가 회생 절차에 묶이면서 피해 규모는 수십억 원대에 달하는 것으로 추산된다. 단순한 지급 지연을 넘어 연기자들의 생계 기반을 위협하는 수준이라는 지적이다.

한연노는 “JTBC는 촬영 중단으로 인한 현장 혼란을 방치하고 있으면서도, 미지급 출연료 규모와 변제 계획, 향후 지급 일정에 대해 어떠한 명확한 설명도 내놓지 않고 있다”며 “이 같은 침묵은 연기자들에게 모든 부담을 떠넘기는 무책임한 태도”라고 비판했다.

또 “촬영 중단으로 일자리를 잃은 연기자들에 대한 최소한의 설명과 대책조차 없는 상황”이라며 “미지급 출연료와 재방송료 현황, 지급 일정 등을 투명하게 공개하고, 연기자 및 노동조합과의 공식 협의 창구를 즉각 마련해야 한다”고 요구했다.

아울러 “방송사와 제작사의 재정 위기 때마다 연기자 권리는 늘 후순위로 밀려왔다”며 “이번 사태에서도 동일한 구조가 반복되고 있다”고 지적했다. 이어 “출연료를 임금에 준해 우선 변제하는 방안을 마련하고, 이에 대한 실질적이고 설득력 있는 대안을 제시해야 한다”고 강조했다.

한편 중앙그룹의 유동성 위기는 지난달 12일 JTBC가 206억 원 규모의 유동화 차입금을 상환하지 못해 채무불이행(디폴트)을 선언하면서 본격화됐다. 이후 주요 계열사들이 잇따라 회생절차를 신청했으나, 정작 현장 피해에 대한 대응은 여전히 지지부진하다는 비판이 커지고 있다.

서울회생법원은 지난달 30일 중앙홀딩스 등 계열사 4곳에 대해 회생절차 개시를 결정했다. 다만 JTBC는 자율 구조조정 지원(ARS) 프로그램에 따라 회생절차 개시 여부 판단이 한 달간 보류된 상태다. 그러나 그 사이 피해는 고스란히 연기자들에게 전가되고 있다는 지적이 나온다.

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