김산 무안군수 “호남권 반도체 클러스터 ‘광주 군공항 부지’ 결정 적극 환영”

“서남권 상생 발전 계기… 군공항 이전 ‘3대 요구조건’ 구체적 이행 가시화돼야”

전남광주통합특별시 무안군이 정부의 호남권 반도체 클러스터 조성사업 부지로 광주 군 공항 부지가 최종 결정된 것에 대해 적극적인 환영의 입장을 밝혔다.

김산 무안군수는 7일 공식 입장문을 통해 “반도체 산업은 대한민국의 미래 경쟁력을 좌우하는 핵심 전략사업”이라며 “이번 호남권 반도체 클러스터 조성은 수도권에 집중된 첨단산업 기반을 분산하고 국가 균형발전을 실현하는 의미 있는 국가 프로젝트”라고 평가했다.

전남광주특별시 무안군청 전경. 무안군 제공

무안군은 광주 군 공항 부지를 중심으로 반도체 산업 생태계가 조성될 경우, 전남광주특별시는 물론 서남권 전체의 산업 경쟁력이 크게 강화될 것으로 내다봤다. 특히 양질의 일자리 창출과 지역경제 활성화, 미래 성장동력 확보에 대한 기대감을 감추지 않았다.

김 군수는 “무안국제공항과 광역 교통망, 물류 인프라와의 긴밀한 연계를 통해 소재·부품·장비 산업과 연구개발(R&D), 물류, 정주환경까지 동반 성장하는 새로운 발전축이 마련되기를 바란다”며 “이번 사업이 특정 지역의 개발을 넘어 전남광주특별시의 공동 발전과 서남권 상생발전으로 이어질 수 있도록 적극 협력할 것”이라고 강조했다.

이어 정부와 관계기관을 향해 반도체 클러스터 조성과 더불어 △무안국제공항 활성화 △지역 산업기반 확충 △인재 양성 등 연계 발전 전략을 함께 추진해 줄 것을 촉구했다.

무안군은 이번 국가사업 지정과 맞물려 장기 표류 중인 광주 군 공항 이전 문제도 ‘상생의 원칙’ 속에서 속도감 있게 추진되기를 바란다는 입장을 피력했다. 다만 이를 위해 무안군이 그동안 일관되게 제시해 온 ‘3대 요구조건’에 대한 구체적인 이행 방안이 조속히 가시화되어야 한다고 선을 그었다.

무안군이 밝힌 3대 핵심 요구조건은 광주 민간공항의 무안국제공항 선(先) 이전, 전남광주특별시와 정부 차원의 1조 원 규모 지원, 국가 차원의 획기적인 인센티브 제공이다.

김 군수는 “무안군은 앞으로도 군민과 뜻을 함께하며, 국가 균형발전과 서남권 상생발전을 위한 합리적인 해법 마련에 최선을 다해 적극 협력해 나가겠다”고 덧붙였다.

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