이수지, 명품 백화점 목격담에 진땀…"난 무조건 지하 식품관"

코미디언 이수지가 잇따른 명품 백화점 목격담에 당황했다.

이수지는 6일 SBS TV 예능 프로그램 '아니 근데 진짜!'에서 게스트로 나온 2PM 멤버들과 함께 다양한 이야기를 나눴다.

이수지. '아니 근데 진짜!' 유튜브 캡처

이수지는 "2PM 찬성씨는 내가 길 가다가 개인적으로 한번 봤다. 신세계 강남 백화점에서"라고 했다.

그는 "진짜 연예인이다 싶었던 게 길 지나가는데도 눈에 확 띄더라"고 말했다.

이에 MC 탁재훈이 "왜 아는 척 안 했냐"고 하자 이수지는 "내가 초라해서"라고 했다.

그러자 찬성은 "사실 저는 갤러리아 백화점에서 (이수지를) 봤다"고 하자 옥택연도 "저는 압구정 현대백화점에서 본 적 있다"고 말했다.

이에 MC들은 이수지에게 "백화점만 다니냐"며 몰아갔다.

그러자 이수지는 "내가 정확하게 얘기해 드리겠다. 갤리러아에만 있는 탕수육이 있다. 압구정 현대 백화점에만 있는 딸기주스가 있다. 그리고 신세계 강남에만 있는 떡이 있다. 항상 그걸 나눠서 산다"고 했다.

MC 붐이 "백화점에 가면 지하에만 가느냐"고 하자 이수지는 "저는 지하에만 있다. 무조건 지하 2층 식품관"이라며 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

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