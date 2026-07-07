이강인, 3년 만에 스페인 라리가 복귀…아틀레티코 마드리드행 임박

PSG와 아틀레티코 마드리드가 이강인의 이적 합의했다고 전한 로마노 기자. 파브리치오 로마노 기자 SNS.

축구 국가대표 미드필더 이강인(25·파리 생제르맹)이 스페인 라리가의 명문 아틀레티코 마드리드로 둥지를 옮길 것으로 보인다.

프랑스 매체 RMC 스포츠는 6일 파리 생제르맹(PSG)과 아틀레티코 마드리드가 이강인의 이적에 합의했다고 보도했다. 이 매체는 이강인이 세 시즌을 보낸 파리를 떠나게 됐다고 전했다. 양 구단이 합의한 이적료는 4000만 유로(약 700억 원)를 약간 웃도는 수준으로 알려졌다.

유럽 축구 이적시장 전문가인 파브리치오 로마노 기자 역시 같은 날 SNS를 통해 이강인의 이적이 확정적이라는 소식을 전했다. 로마노 기자는 모든 당사자 간의 합의가 완료됐으며, 이적료는 약 4000만 유로 선이라고 설명했다.

이강인의 아틀레티코 마드리드행은 이미 예견된 수순이었다는 분석이 나온다. 로마노 기자는 개인 조건의 경우 몇 달 전에 이미 합의가 끝난 상태였다고 전했다. 선수 본인 역시 아틀레티코 마드리드로의 이적을 강력히 원했던 것으로 해석된다. 현재는 구두 합의가 모두 마무리되어 공식적인 절차만 남겨둔 상태로 관측된다.

이강인은 2023년 여름 PSG에 입단한 이후 공식전 124경기에 출전해 16골 16도움을 기록했다. 이 기간에 팀의 두 시즌 연속 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 우승을 함께하기도 했다.

PSG 합류 전 스페인의 발렌시아와 마요르카에서 활약했던 이강인은 이번 이적이 최종 성사되면 3년 만에 친숙한 라리가 무대로 복귀하게 된다. 스페인 무대 적응에는 큰 문제가 없을 것이라는 분위기다.

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