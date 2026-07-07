홍석천 "헤어진 연인에게 가게 차려줘…위자료라 생각"

방송인 홍석천이 헤어진 연인에게 가게를 차려준 적 있다고 했다.

홍석천은 6일 유튜브 채널 '짠한형'에 배우 지진희와 함께 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

홍석천과 지진희. '짠한형' 유튜브 캡처

MC 정호철이 지진희에게 오지콤(중년 남성에게 이성적인 매력을 느끼는 연애 취향) 멘트를 읽어보라고 했다.

지진희가 "대체 나 같은 아저씨가 뭐가 좋다고. 내 나이에 널 만나면. 왜 자꾸 나만 곤란하게 만들어. 근데 내가 너 헷갈리게 한 적 있냐"라고 하자 홍석천은 "너무 헷갈린다"고 했다.

이어 홍석천은 똑같은 멘트를 다른 뉘앙스로 해석하며 웃음을 자아냈다.

홍석천이 "야 너 왜 자꾸 나를 곤란하게 해"라는 멘트를 하자 MC 신동엽은 "그러고 보니까 너 외국 남자친구들한테 돈 많이 줬잖아"라고 말했다.

그러자 홍석천은 "조용히 해라. 그냥 위자료라고 생각하면 되는 거지"라고 했다.

지진희가 "가게도 차려주고"라고 덧붙였다.

이에 홍석천은 "그게 뜯긴다기보단 어떤 인생의 한 기간을 아름답게 많든 추억이지 않냐"고 했다.

그는 "홍석천의 애인이라는 자리가 만만치 않다"며 "내 위주로 생각하는게 아니라 그 친구 입장에서 어마무시하게 무섭고 무거운 자리였던거다"라고 말했다.

그는 "근데 그 자리를 2~3년 버텨준 게 애인이 있어서 내가 다른 나쁜 걸 안하고 행복하고 아름다운 시간을 보냈다는 것 자체만으로 감사하다"고 했다.

홍석천은 이 같은 마음에서 전 애인에게 금전적으로 지원한 것이라고 설명했다.

<뉴시스>

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