NCT 텐, SM 떠나 새출발… 엔터 회사 '일리멘트' 공동 설립

그룹 NCT 및 WayV 멤버로 활동해온 텐(TEN)이 공동 설립한 크리에이티브 컴퍼니 일리멘트(ILLIMNT)가 6일 공식 출범했다. 일리멘트(ILLIMNT) 제공

그룹 NCT 및 WayV 멤버로 활동해온 텐(TEN)이 공동 설립한 크리에이티브 컴퍼니 일리멘트(ILLIMNT)가 6일 공식 출범했다.

일리멘트는 음악과 문화, 비주얼 아트, 패션, 오리지널 콘텐츠, 브랜드 파트너십을 아우르는 크리에이티브 허브로, 새로운 글로벌 도약을 시작을 알려 국내외 많은 엔터사들의 관심을 받고 있다.

출범과 함께 일리멘트는 공동 설립자인 텐과 본격적인 글로벌 활동에 나선다. 그룹 NCT 및 WayV 멤버로 활약해온 텐은 올해 한국과 태국, 중국, 미국 등 주요 글로벌 시장에서 음악, 공연, 콘텐츠, 브랜드 협업을 아우르는 다양한 프로젝트를 선보일 예정이다.

텐(TEN). 일리멘트(ILLIMNT) 제공

텐은 “일리멘트는 창의성을 통해 불가능을 가능으로 만든다고 믿는다”며 “아티스트들이 자신만의 진정성을 지키면서도 새로운 가능성을 자유롭게 탐색할 수 있도록 돕고, 사람들을 연결하며 국경을 넘어 감동과 공감을 전하는 작품을 만들어가고 싶다”고 설립 소감을 밝혔다.

앞서, 태국인인 텐은 SM 공개 연습생 제도 에스엠 루키즈(SM Rookies)로 얼굴을 알렸으며, 2016년 4월 9일 엔시티 유(NCT U) 멤버로서 ‘일곱 번째 감각’(The 7th Sense)으로 정식 데뷔했다.

그로부터 약 3년 만인 2019년 중화권 활동을 중심으로 하는 NCT 고정팀 웨이션브이(WayV) 멤버로 데뷔했으며, 같은 해 ‘K팝 어벤져스’를 꿈꾸며 이수만 당시 SM 총괄 프로듀서가 기획한 연합팀 슈퍼엠(SuperM)으로도 데뷔했다.

솔로 아티스트로서의 입지를 넓혀 온 텐. 일리멘트(ILLIMNT) 제공

또 지난 2024년 첫 솔로 미니앨범 ‘TEN’을 시작으로, ‘STUNNER(스터너)’, ‘Humanity(휴매니티)’를 발매하며 솔로 아티스트로서의 입지를 넓혀왔다.

활발한 활동으로 국내외 주요 차트에서 유의미한 성과 역시 거둔 그는 전 세계 팬들의 주목을 받으며, 글로벌 솔로 아티스트로서의 탄탄한 존재감을 이어가고 있다.

일리멘트는 앞으로도 아티스트를 최우선으로 하는 제작 시스템과 글로벌 네트워크를 기반으로, 음악 산업을 비롯한 문화 전반에 의미 있는 영향을 미칠 다양한 프로젝트를 전개해 나갈 계획이다.

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