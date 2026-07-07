‘리센느 원이’ 발언 지적한 조국에 박지원 “고독한가, 외로운가”

더불어민주당 박지원 의원은 걸그룹 ‘리센느’ 멤버 원이의 유튜브 영상 발언을 문제 삼은 조국혁신당 조국 전 대표를 두고 “조국 전 대표가 고독한가, 외로운가”라는 말로 불필요한 논란을 일으켰다는 취지로 6일 지적했다.

더불어민주당 박지원 의원. 뉴시스

박 의원은 이날 시사IN 유튜브 ‘김은지의 뉴스IN’에 나와 “조국 전 대표가 원이라는 멤버가 ‘무섭노’라는 말을 쓴 것에 대해 일베식 표현이라고 지적했다”는 진행자 말에 이처럼 반응했다. 이어 “불필요한 이야기를 해서 구설에 오르는지, 회자되어서 기분이 좋은지는 모르지만, 경상도 분들 ‘~하노’ ‘~하나’ 어투 많이 쓰지 않나”라고 덧붙였다.

앞서 원이는 최근 자신의 유튜브 채널에 올라온 일본인 멤버 미나미 집 방문 영상에서 촬영 PD의 “여기 뭔가 덜컹 소리가 났다. 뭐야 무섭노”라는 말에 “무섭노, 조명부터 무서운데”라고 답했다. 이를 두고 극우 성향 커뮤니티 ‘일간베스트’에서 노무현 전 대통령 비하 의미로 어미에 붙이는 ‘노’를 썼다며 논란이 일었다.

조국혁신당 조국 전 대표. 뉴시스

정치인의 입방아에 오르며 문제는 더 커졌다. 조 전 대표는 “일베는 표준말 뒤에 기계적으로 ‘노’를 붙여 사용한다”며 주장했고, 개혁신당 이준석 대표는 “조 전 대표가 뜬금없이 경상도 사투리를 향해 죽창가를 부르기 시작했다”고 비판했다. 원이는 경남 거제 출신이다.

조 전 대표는 SNS에 추가로 글을 올려 “의문문에 ‘노’를 붙여 사용하는 것은 경상도 말 용법에 맞냐 맞지 않나갸 아니다”라며 “고 노무현 대통령을 조롱하고 폄훼하는 잘못된 행위임을 분명히 알려야 한다고 생각한다”는 말로 물러서지 않았다.

박 의원은 “‘어디 가노’ 이런 이야기를 하는 것은 일상적인 사투리고 언어인데 그게 무슨 일베인가”라며 조 전 대표 주장은 맞지 않다는 취지로 반응했다. 그러면서 “조국 전 대표가 고독하고 외로운 것 같다”며, “걸그룹이 ‘무섭노’라고 말한 것 가지고 이야기를 해서 왜 시끄럽게 만드나”라고 덧붙였다.

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