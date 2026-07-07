선관위 "투표지 247만장 이송 전 검증에 9시간·5000만원 소요"

중앙선거관리위원회는 7일 송파구 잠실 올림픽공원 개표소에 보관된 6·3 지방선거 투표용지들을 이송 전 검증하는 데 총 9시간이 걸리고 비용은 5천만원이 소요될 것으로 추산했다.



중앙선관위는 이날 국회 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사특위의 2차 현장조사에서 투표지 이송방안을 보고하며 이같이 밝혔다.

국회 '제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회' 위원들이 지난 2일 현장 조사를 위해 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소로 들어가고 있다. 연합뉴스

중앙선관위는 먼저 "투표지 등을 임시공간에 장기간 보관함에 따른 국민적 불안감 및 의혹을 해소하고, 올림픽공원 핸드볼경기장 본연의 기능을 할 수 있도록 원상복구 할 필요성이 있다"고 밝혔다.



현재 잠실 개표소에 보관된 투표지는 서울시장 선거 총 37매, 송파구의회의원 마선거구 총 25만매, 잠실7동 총 4만매 등 총 247만매이다. 앞서 국조특위가 지난 2일 올림픽공원을 찾아 현장을 확인한 바 있다.



중앙선관위는 이송 전 투표지 육안 재확인과 정당·후보자별 분류 및 확인 등 검증을 하려면 인력 440명, 예산 5천만원이 필요하고 총 9시간이 소요될 것으로 보고했다.



투표지 이송장소로는 중앙선관위 과천청사를 꼽으며 그 이유로 송파구선관위 청사는 동일 건물 내 유치원과 산후조리원이 입주해있고, 건물 앞 집회가 장기화하면 시민 불편이 극심해질 것을 꼽았다.



중앙선관위 과천청사는 출입 통제가 용이하고, 워낙 집회가 수시로 발생하는 장소라 경찰 협조로 경비도 가능해 추가 혼란을 최소화할 수 있다는 게 중앙선관위 판단이다.



중앙선관위는 투표지 이송 방안에 대해선 국회 원내정당별 추천자 각 1명 참관하에, 차량에 적재 후 중앙선관위로 이송하겠다고 밝혔다. 차량 적재 및 이송과정을 촬영하고, 이송 차량에는 참관인과 경찰관이 동승해야 한다고도 덧붙였다.



이송 후에는 출입구에 이송 참관인이 서명한 특수봉인지를 부착하고 내부와 출입구에 CCTV를 설치해 상시 녹화하겠다는 계획도 밝혔다.



아울러 중앙선관위는 이송 전 별도의 검증 등 사전 조치가 필요하다고도 강조했다.



다만 현행 법규상 선관위 자체 직권 재검표는 법적 근거가 없어, 해당 투표지가 선거 당일 사용한 투표지라는 무결성을 입증하려면 국조특위 의결을 거쳐 투표지 검증을 해야 할 필요성이 있다고 설명했다.



국조특위는 이날 중앙선관위와 서울시선관위를 대상으로 2차 현장조사를 벌인 후 오는 14일과 22일 청문회를 거쳐 잠정적으로 결과보고서를 채택할 계획이다.

<연합>

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