"연봉 3억 받아도 빠듯"…AI 열풍에 월세 586만원 찍은 美 샌프란시스코

인공지능(AI) 산업이 빠르게 성장하며 미국 샌프란시스코의 주거비와 생활비가 치솟고 있다. 연간 3억원 안팎의 소득을 올리는 고소득 근로자들조차 높은 집값과 월세 부담을 호소하는 것으로 나타났다.

지난달 29일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 AI 기업과 투자자들이 샌프란시스코로 몰리면서 주택 수요가 늘어 주거 비용 상승세가 이어지고 있다고 보도했다. 오픈AI와 앤스로픽 등 주요 AI 기업들이 새로운 인력을 적극 채용하고 자본을 유치하면서 더욱 부담이 커졌다.

미국 샌프란시스코의 한 주택가에 집들이 빽빽하게 들어서 있다.

샌프란시스코는 이미 미국에서도 손꼽히는 고비용 도시로 알려져 있지만 AI 산업 확장 이후 주거 부담은 더욱 커진 것으로 전해졌다. 지역사회경제연구위원회의 최신 생활비 지수에 따르면 샌프란시스코의 생활비는 미국 평균보다 65.6％ 높은 수준이다. 중위 주택가격은 약 170만 달러(약 26억원)로 미국 전체 중위가격인 45만 달러(약 6억9000만원)를 크게 웃돌았다.

임대료 역시 미국 최고 수준을 기록했다. 부동산 데이터 업체 코스타는 샌프란시스코 아파트의 평균 얼 임대료를 3827달러(약 586만원)로 집계했다. 나이절 휴스 코스타 선임연구원은 현지 임대 시장을 두고 "빠르게 압력이 높아지는 상황"이라고 평가했다.

높은 주거비는 다른 생활비 부담으로도 이어지고 있다. 샌프란시스코의 공공요금은 미국 평균보다 41％ 높고 교통비는 43％, 식료품 가격은 19％ 더 비싼 것으로 조사됐다.

이 같은 비용 상승에도 샌프란시스코 근로자의 평균 연봉은 약 19만6365달러(약 3억원) 수준으로 집계됐다. 미국 내에서는 높은 임금에 속하지만 주거비와 각종 생활비를 제외하면 체감 여유는 크지 않다는 평가가 나온다.

테드 이건 샌프란시스코 수석 경제학자는 고소득 근로자들 사이에서도 높은 생활비를 감수하며 도시에 남을지 상대적으로 주거 여건이 나은 다른 지역으로 이동할지를 두고 고민이 이어지고 있다고 설명했다.

<뉴시스>

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