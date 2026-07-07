20㎏ 뺀 비법 소유 "천천히 먹고 숟가락 안 쓰고 먹어"

그룹 씨스타 출신 가수 소유가 체중 20㎏ 감량한 비결에 대해 얘기하며 천천히 먹는 방법을 얘기했다.

소유는 6일 자신의 유튜브 채널에서 다이어트 비법을 공개했다.

최근 소유는 몸무게를 20㎏ 줄이고 슬림해진 몸매를 보여준 적이 있다.

소유는 제작진에게 다이어트 식단에 관한 질문을 받고 "음식을 제한하지는 않고 양을 조절했다"고 말했다.

그는 "고칼로리 음식이면 맛만 보는 정도로 먹었고 위를 줄이려고 노력했다"고 했다.

이어 "살이 쪄 있을 때는 이미 위가 늘어나 있기 때문에 처음부터 너무 극단적으로 줄이면 나중에 입이 터질 수가 있다"고 덧붙였다.

소유는 가장 자주 먹은 식단으로 유러피언샐러드를 꼽았다.

그는 "집에서 많이 만들어 먹었다. 살을 �馨� 싶으면 자제해야 한다. 양 줄일 때 꿀팁은 천천히 씹는 거다"고 했다.

소유는 "다이어트 초반에는 숟가락을 사용하지 않았다. 다이어트를 하는 데 (숟가락으로) 퍼서 먹는다는 게 말이 안 된다"고 했다.

<뉴시스>

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