[월드컵] 16강에서 멈춘 호날두의 '라스트 댄스'…뜨거운 눈물로 굿바이

2026 북중미 월드컵에서 펼쳐진 포르투갈 축구대표팀 '리빙 레전드' 크리스티아누 호날두(41·알나스르)의 라스트 댄스는 '이베리아반도 라이벌' 스페인의 벽 앞에서 멈춰 섰다.



포르투갈은 7일(한국시간) 미국 텍사스주 알링턴의 댈러스 스타디움에서 열린 스페인과 북중미 월드컵 16강전에서 후반 추가시간 1분 '극장 결승 골'을 얻어맞고 0-1로 패했다.



직전 2022 카타르 대회에서 8강까지 진출했던 포르투갈은 2개 대회 연속 8강 진출을 노렸지만 뜻을 이루지 못하며 발길을 돌려야 했다.



누구보다 이날 경기의 결과가 속상했던 선수는 바로 포르투갈의 '캡틴' 호날두였다.



호날두는 전날 공식 기자회견에서 "이것이 마지막 월드컵이 될 것이라는 사실을 최대한 즐기려고 한다. 내일이 내 마지막 월드컵 경기가 되지 않기를 바란다"라고 말했지만, 결국 마지막 무대가 되고 말았다.



호날두는 경기가 끝난 뒤 붉어지는 눈시울을 감추지 못하고 90분 내내 응원해준 포르투갈 팬들을 향해 박수를 보낸 뒤 허탈한 표정을 지으며 라커룸으로 발걸음으로 돌렸다.

로이터연합뉴스

2006년 21살의 나이로 처음 월드컵 무대를 내디딘 호날두는 이날 스페인전을 마지막으로 20년의 걸친 월드컵 여정을 마무리했다.



조별리그 3경기와 토너먼트 2경기까지 총 5경기로 끝난 호날두의 라스트 댄스는 눈부셨다.



호날두는 콩고민주공화국과 조별리그 K조 1차전에 출전하면서 역대 첫 월드컵 6회 연속 출전의 대기록을 완성했다.



이어 우즈베키스탄과 조별리그 K조 2차전에서 멀티 골을 폭발한 호날두는 역대 처음 월드컵 6개 대회 연속 득점의 또 다른 이정표를 남겼다.

호날두는 크로아티아와 32강전에서도 페널티킥으로 골 맛을 보며 자신의 월드컵 통산 득점을 11골로 늘렸다.



마침내 '이베리아 더비'로 펼쳐진 16강전에서 호날두는 스페인을 상대로 풀타임 출전했지만 3차례 슈팅이 모두 무산되며 기대했던 공격포인트를 따내지 못했고, 포르투갈 역시 후반 추가시간 극적 골을 얻어맞고 탈락하면서 20년에 걸친 호날두의 월드컵 여정도 마침표를 찍고 말았다.



호날두는 월드컵 데뷔 무대에서 포르투갈의 4위 진출을 함께 하며 조국의 첫 월드컵 우승을 위해 열정을 불살랐지만 2010년 16강, 2014년 조별리그 탈락, 2018년 16강, 2022년 8강에 이어 '라스트 댄스' 무대에서도 16강에 머무르며 우승 트로피 없이 월드컵 무대와 작별했다.

<연합>

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