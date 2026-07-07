한화오션, 60조 캐나다 잠수함 수주 불발

캐나다 차세대 잠수함 사업 우선협상대상자로 독일 티센크루프마린시스템스(TKMS)가 선정됐다. 한화오션은 최종 경쟁에서 고배를 마셨다.

데이비드 맥긴티 캐나다 국방부장관, 김민석 총리, 마크 카니 캐나다 총리, 김동관 한화그룹 부회장(왼쪽부터)이 2025년 10월30일 거제도 한화오션조선소에서 잠수함을 둘러보며 대화를 나누고 있다. 뉴시스 제공

7일 외신과 방산업계에 따르면 마크 카니 캐나다 총리는 6일(현지시간) 노바스코샤주 핼리팩스에서 캐나다 초계잠수함 프로젝트(CPSP)의 우선협상대상자로 TKMS를 선정했다고 발표했다. 카니 총리는 TKMS와 협상이 결렬될 경우 차순위인 한화오션과 협상할 수 있다고 덧붙였다.

CPSP는 노후한 빅토리아급 잠수함을 대체하기 위해 최대 12척의 차세대 디젤추진 잠수함을 도입하는 사업이다. 잠수함 건조와 함께 30년간 유지·보수·운영(MRO)을 포함하는 대형 프로젝트로, 전체 사업 규모는 최대 60조원 안팎으로 추산된다.

캐나다 정부는 TKMS와 계약 협상을 거쳐 2027년 말까지 최종 계약을 체결하고, 첫 번째 잠수함은 2034년 인도받는다는 계획이다. 이는 2030년대 중후반 퇴역이 예정된 빅토리아급 잠수함의 전력 공백을 최소화하기 위한 일정이다.

한화오션은 독일 TKMS와 함께 최종 적격후보(숏리스트)에 올라 막판까지 경쟁을 벌였다. 한국 정부와 해군도 도산안창호함을 태평양으로 직접 전개하는 등 민관이 총력 지원에 나섰지만 최종 수주에는 실패했다.

캐나다 정부는 이번 사업이 북대서양조약기구(NATO)와 북미항공우주방위사령부(NORAD) 등 동맹국과의 안보 협력을 강화하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

한화오션은 차순위 협상 대상 지위를 확보했지만, 통상 우선협상대상자와 계약이 성사되는 사례가 대부분이어서 실제 계약으로 이어질 가능성은 제한적이라는 평가가 나온다.

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