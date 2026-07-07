실패 없는 ‘수원 맛집’, 앱 켜면 거리순으로 뜬다

‘2026~2027 수원 방문의 해’를 맞은 경기 수원시가 국내외 관광객들의 입맛을 사로잡을 미식 마케팅에 돌입했다. 시는 지역을 대표하는 엄선된 음식점 정보를 모바일 플랫폼과 연계해 제공함으로써, 방문객들이 고민 없이 식도락 여행을 즐기도록 지원할 방침이다.

6일 수원시에 따르면 통합 관광 플랫폼 애플리케이션(앱)인 ‘터치수원’을 통해 지역 명소 음식점 100곳의 상세 정보를 제공하는 ‘수원맛집 100선’ 서비스가 이날 시작됐다.

‘수원맛집 100선’ 서비스. 수원시 제공

이번 서비스는 위치기반(GPS) 기술을 접목해 이용자 위치를 기준으로 가장 가까운 거리에 있는 인증 맛집부터 순서대로 보여준다. 식당별 대표 메뉴와 운영 시간, 주차 가능 여부, 연락처 등 실용적 정보를 한눈에 확인할 수 있다. 특히 해외 관광객 유치를 위해 한국어 외에 영어, 일본어, 중국어 등 4개 국어 번역 서비스를 지원한다.

시는 디지털 기기 사용이 서툰 관광객들을 위해 오프라인용 ‘수원맛집 지도(푸드맵)’를 별도로 인쇄해 여행지와 안내소에 비치할 계획이다. 지도에 탑재된 QR코드를 스캔하면 앱으로 자동 연결되며, 공식 누리집에는 프랑스어와 스페인어를 더한 6개 언어 버전의 디지털 지도 파일이 업로드된다.

시 관계자는 “지자체가 검증한 온라인 가이드를 통해 여행객들의 ‘맛집 선택’ 실패 확률을 낮추고 동선 낭비를 줄일 것”이라며 “여행객들에게 수원의 깊은 맛을 전파하고 골목상권에 온기를 불어넣는 선순환을 기대한다”고 말했다.

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