대학생 진로 탐색 캠프 1400여명 몰렸다

서울시가 올해 처음 선보인 대학생 일경험 패키지 ‘서울영커리언스’(서영커) 1단계 캠프(부트캠프) 여름학기 참여자 모집이 경쟁률 7.1대 1을 기록했다.



6일 시에 따르면 서영커는 대학 재학 단계부터 진로탐색과 경력개발을 통한 청년의 일경험을 지원하는 서울시 5단계 커리어 지원 정책으로 1∼5단계로 진행된다. 1단계 캠프는 ‘나를 찾는 진로·직무 탐색 부트캠프’라는 주제로 인공지능(AI) 역량검사, 직무과제 수행 등을 통해 커리어 로드맵을 작성함으로써 목표 직무에 필요한 역량과 경로를 체계적으로 설계하는 과정이다.



1단계 캠프 여름학기 참여자 모집 결과 200명 모집에 1422명의 청년이 지원했다. 이는 지난 봄학기 기록했던 5.5대 1(200명 모집, 1093명 지원)의 경쟁률을 뛰어넘는 수치다.



시는 이 같은 수요를 반영해 당초 200명으로 계획했던 선발인원을 374명으로 긴급 확대하는 등 추가 선발을 진행하는 한편 이번 여름학기부터는 사회적 배려 대상자(저소득층, 장애인, 보훈대상자 등) 32명을 우선 선발하여 프로그램을 운영할 계획이다.



시는 또 이번 여름학기부터 협약 대학교를 기존 31개교에서 37개교로 확대했다. 시는 특정 학교에 선발인원이 편중되지 않고 다양한 대학의 학생들이 고르게 혜택을 누릴 수 있도록 참여 대학별 재학생 비율과 지원 현황 등을 종합적으로 고려하여 균형 있는 인원 배분 계획을 적용할 방침이다.



최종 선발된 청년들은 여름방학 5주간의 본격적인 일정에 돌입하여 실전 직무역량 강화 여정을 시작한다. 수료기준을 충족한 참여자에게는 수료증이, 우수 참여자에게는 서울시장 상장이 수여될 예정이다.



김철희 시 미래청년기획관은 “대학의 학생들이 저마다의 역량을 꽃피울 수 있도록 공정하고 균형 있는 선발을 진행하였으며 청년들이 스스로 삶을 개척하는 자립 능력을 키울 수 있도록 서울시가 아낌없이 지원하겠다”고 말했다.

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