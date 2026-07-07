“강남구 빛낸 이웃 추천해주세요”

서울 강남구가 지역사회 발전과 구민 복지 증진에 기여하고 따뜻한 이웃사랑을 실천해 온 숨은 공로자를 찾기 위해 ‘제35회 강남구민의 상’ 후보자를 다음달 7일까지 모집한다.



6일 구에 따르면 강남구민의 상은 강남구를 빛낸 구민과 단체의 공로를 기리는 대표 포상이다. 봉사, 기부, 지역경제, 미래인재 등 12개 부문에서 수상자를 선정하고 이 가운데 가장 뛰어난 공적을 세운 1명에게는 최고 영예인 ‘구민대상’을 수여한다.



부문별로는 생명과 위험을 무릅쓰고 타인을 구한 구민에게 주는 ‘용감한 구민상’, 세 자녀 이상을 양육하거나 3대가 함께 살며 가족공동체 확산에 귀감이 된 구민에게 주는 ‘모범 가족상’, 리더십과 창의성을 갖춘 청소년·청년을 위한 ‘미래 인재상’이 있다.



지속적인 이웃사랑을 실천한 개인과 단체에는 ‘봉사상’을, 지역경제 활성화에 기여하고 5년 이상 강남구에 주사무소를 둔 개인과 법인에는 ‘모범 경제인상’을 수여한다. 금전·물품·재능 기부로 나눔을 실천한 개인과 단체는 ‘아름다운 기부상’ 후보가 될 수 있다. 평화안보 운동에 기여한 구민에게는 ‘평화안보상’을, 특별한 공로로 강남구를 빛낸 개인이나 단체에는 ‘특별상’을 준다.



추천 대상은 추천일 기준 5년 이상 강남구에 주민등록을 두고 거주한 개인이나, 5년 이상 강남구에 소재지를 둔 단체·법인이다. 후보자는 구청 부서장, 동장, 부문별 관계기관·단체장이 추천할 수 있다.



김현기 강남구청장은 “강남을 더 따뜻하고 살기 좋은 도시로 만들어 온 숨은 공로자들이 영예로운 상을 받을 수 있도록 구민 여러분의 적극적인 관심과 추천을 부탁드린다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지