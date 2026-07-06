이노션, ‘디플랜360’ 새 대표에 이일섭 전 애플 디렉터 선임

이노션이 글로벌 마케팅 전문가 이일섭 전 애플코리아 디렉터를 디지털 마케팅 전문 자회사 ‘디플랜360’의 신임 대표이사로 선임했다고 6일 밝혔다.

이 신임 대표는 25년 이상 국내외 주요 기업에서 마케팅 및 광고 사업을 이끌어온 전문가로, 브랜드 전략, 퍼포먼스 마케팅, 애드테크(AD-Tech) 등 디지털 마케팅 전반에 걸쳐 폭넓은 경험과 전문성을 보유하고 있다.

디플랜360 이일섭 신임 대표이사. 이노션 제공

이 대표는 애플코리아에서 서치 애드(Search Ads) 사업을 총괄하며 한국 시장 내 광고 비즈니스 론칭과 성장을 주도했으며, GM코리아에서는 최고 마케팅 책임자(CMO)를 지냈다.

또한 와이더플래닛, 이엠넷, 야후 오버츄어 등에서 광고 플랫폼 사업, 퍼포먼스 마케팅, 세일즈 조직 운영 등을 두루 경험하며 디지털 광고 시장에 대한 높은 이해도와 실행력을 인정받아왔다.

이노션은 이 대표의 풍부한 산업 경험과 데이터 기반 마케팅 역량을 바탕으로 디플랜360의 사업 경쟁력을 한층 강화하고, 미디어·데이터·인공지능(AI)을 중심으로 한 신규 성장 기회 발굴에 속도를 낼 것으로 기대하고 있다.

이노션 관계자는 “이일섭 대표는 글로벌 기업과 디지털 광고 업계에서 쌓은 경험을 바탕으로 디플랜360의 사업 경쟁력 강화를 이끌 적임자”라며 “데이터 기반 전략과 실행력을 통해 회사의 성장을 한 단계 끌어올릴 것으로 기대한다”고 밝혔다.

이 대표는 “디플랜360이 보유한 미디어 및 데이터 역량을 기반으로 고객 가치와 사업 성과를 동시에 창출하는 조직으로 발전시키겠다”며 “이노션의 글로벌 네트워크와 연계한 사업 시너지를 확대하고, AI 기반의 신규 성장 기회 발굴에도 집중하겠다”고 말했다.

한편 디플랜360은 2023년 이노션이 미디어 마케팅 서비스 강화를 위해 인수한 디지털 마케팅 전문 기업이다. 미디어 전략 수립부터 집행, 타깃팅, 성과 분석에 이르는 전방위 서비스를 제공하고 있으며, 미디어렙사(Media Representative) 기능을 핵심 역량으로 보유하고 있다. 특히 브랜딩 캠페인부터 퍼포먼스 마케팅까지 아우르는 통합 캠페인 역량을 기반으로 360도 미디어 서비스를 제공하는 것이 특징이다.

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