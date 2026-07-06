광주경총, 군공항 부지 ‘반도체 클러스터’ 조성 적극 환영

광주경영자총협회(이하 광주경총)가 정부의 ‘광주 군공항 이전 부지 반도체 클러스터 조성 계획’에 대해 지역 경제계를 대표해 적극적인 환영의 뜻을 밝혔다.

광주경총은 6일 성명을 내고 “이번 발표는 낙후된 서남권 경제에 새로운 활력을 불어넣고, 지역 산업 구조를 첨단 기술 중심으로 전환하는 역사적인 출발점이 될 것”이라며 “균형 잡힌 국토 발전을 견인하고 대한민국의 미래 성장 동력을 확충하기 위해 반드시 성공해야 할 시대적 과제”라고 강조했다.

양진석 광주경영자총협회장. 광주경총 제공

경총은 특히 광주 군공항 부지의 탁월한 입지 조건을 강조했다. 250만평 규모의 대규모 평탄화된 부지로 착공 시기를 앞당길 수 있는 최적지라는 평가다. 또 광주 도심 및 KTX 송정역과 인접해 우수 인력 확보가 용이하고 정주 여건 측면에서도 뛰어난 강점을 지니고 있다고 설명했다.

다만, 글로벌 첨단 산업 패권 경쟁이 격화되는 상황에서 ‘타이밍’을 놓쳐서는 안 된다고 우려했다. 광주경총은 “첨단 반도체 팹(Fab) 건설과 대규모 공항 이전 사업은 오랜 시간이 소요되는 장기 프로젝트”라며 “행정 절차나 부지 확보 과정에서 불필요하게 시간을 허비한다면 세계 반도체 시장의 황금기를 놓치고 지역 도약의 소중한 기회를 상실할 수 있다”고 지적했다.

이에 따라 광주경총은 이번 비전이 조속히 실현될 수 있도록 정부와 지자체, 지역 사회에 세 가지 사항을 제안했다. 먼저 정부와 지자체의 과감한 행정적 결단을 촉구했다. 군·민간공항의 원활한 이전을 위해 관련 규제를 과감히 완화하고, 예비타당성 조사 면제 등 신속한 행정 절차를 통해 사업 개발 기간을 획기적으로 단축해야 한다는 주장이다.

이어 글로벌 선도 기업들의 투자를 이끌어내기 위한 전방위적 지원을 요청했다. 삼성전자, SK하이닉스, 엠코테크놀로지 등 기업들이 안심하고 투자할 수 있도록 전력, 용수 등 필수 인프라를 적기에 조기 구축하고 파격적인 세제 혜택을 마련해 달라고 건의했다.

마지막으로 지역 사회의 대승적 합심을 당부했다. 반도체 산업은 서남권 전체의 발전과 미래 세대의 성장이 걸린 중차대한 일인 만큼, 전남·광주 지역민 모두가 신뢰를 바탕으로 전폭적인 지원을 보내야 한다고 강조했다.

양진석 광주경총 회장은 “지금 우리에게 필요한 것은 과감한 실천과 속도”라며 “이번 반도체 클러스터 조성 사업이 지역 경제의 굳건한 버팀목이자 대한민국 성장의 핵심 축으로 당당히 자리 잡을 때까지 회원기업들과 모든 역량을 다해 적극 동참하고 협력하겠다”고 말했다.

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