'원이 저격' MBC PD, '사투리 자막' 재조명에 SNS 비공개

그룹 '리센느(RESCENE)' 멤버 원이를 향한 '일베 낙인 논란'이 불거진 가운데, 원이를 공개적으로 비판했던 김현지 MBC경남 PD가 소셜미디어(SNS) 계정을 폐쇄했다.

6일 연예계에 따르면 김 PD는 이날 SNS 계정을 비공개로 전환했다.

김 PD는 지난 1일 SNS에 "호평 받는 유튜브 클립 하나 봤는데 여성 아이돌과 PD가 사이좋게 '노노' 주고받고 있어 무척 속상했다"며 "경상어 연구원들이 어법에 맞지 않는 사용이라 수없이 지적해 왔음에도 청년들이 자연스럽게 비문의 '노'를 사용하고 있다"고 지적했다.

이어 "혐오 표현에 뿌리를 둔 표현임을 알았을 때의 선택은 태도의 영역"이라며 경상어 화자로서 고민이 필요하다고 덧붙였다.

자신을 향한 비판에도 "어떤 ‘-노’를 구분하느냐보다는 그 말에 상처받는 사람이 있다면 사용에 잠깐의 머뭇거림이라도 둘 수 있지 않은지 말이다"고 반박했다.

다만 이후 김 PD가 과거 참여했던 MBC경남의 예능 프로그램 '얍! 활력천국'에서 "뭐라하노?", "옛날에 그런 말을 들을 여가가 어딨노", "야가 무슨 죄를 짓고 저래가 오노?" 등 경상도 사투리를 그대로 살린 자막이 재조명됐고, 그는 SNS를 비공개로 전환했다.

이번 논란은 지난달 28일 원이의 유튜브 채널에서 PD가 "여기 덜컹 소리가 났다. 뭐야 무섭노"라고 하자, 원이가 "무섭노. 조명부터 무서운데"라고 답하면서 불거졌다.

이후 '-노'라는 표현이 극우 성향 커뮤니티인 일베(일간베스트저장소)에서 고(故) 노무현 대통령을 비하할 때 사용하는 표현이라 논란이 일었다.

국립국어원은 수 차례 관련 질문에 대해 "우리말샘에서는 '-노'를 '경상도 지역의 방언으로서 의문사가 있는 의문문에서 용언의 어간이나 '-으시-', '-었-', '-겠-' 뒤에 붙어 의문을 나타내는 종결 어미'라고 뜻풀이하고 있다"고 답변한 바 있다.

이번 사태에 대해 누리꾼들은 "부산 사람인데 사투리 맞다", "사투리를 정치적 프레임으로 덮어 씌운다", "인터넷에 지금 2010년 일베 설립 이전에 무섭노 쓴 사례가 계속 발굴 중" 등의 반응을 보였다.

<뉴시스>

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