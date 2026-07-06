당권 도전 金 “與다운 與”… 鄭 ‘뜸들이기’ 宋은 8일 출사표

원내 1당이자 집권여당인 더불어민주당의 차기 지도부를 뽑는 8·17 전당대회가 6일 김민석 전 국무총리의 출마선언으로 사실상 시작됐다. 당권경쟁주자인 정청래 전 대표와 송영길 의원의 출마도 가시권 안에 들어왔다. 전대 구도를 만들려는 후보들의 경쟁구도는 치열하다. 크게 ‘여당다운 여당’을 강조하는 김 전 총리, ‘검찰개혁과 적통’을 언급하는 정 전 대표, ‘2030 청년 민심 및 반정청래’를 내세우는 송 의원으로 나뉜다. 여당 전당대회인 만큼 전통적 지지층에 영향력을 끼치는 ‘검찰개혁’ 이슈도 관건인데, 당 원내지도부는 전당대회 전 관련법안을 처리한다는 기조다.

두 손 번쩍 김민석 전 국무총리가 6일 전남광주 동구 전일빌딩245에서 8·17 더불어민주당 당대표 선거 출마를 선언한 뒤 손을 치켜들고 파이팅을 외치고 있다.

전남광주=뉴시스

이날 전남광주 전일빌딩과 국회에서 각각 출마를 선언한 김 전 총리는 ‘여당다운 여당’을 강조했다. 원만한 당청관계 및 집권여당으로서의 책임감에 방점을 찍었다. 지난 1년여간 청와대와의 갈등설이 계속됐던 정 전 대표를 향한 비판이 담겨져 있다. 그는 출마선언문에서 “민주당이 지난 1년, 대통령과 정부에 대한 국정 지지를 정당 지지와 선거 결과로 연결시키지 못했다”며 “자기정치의 폐해가 당과 당·정 협력을 혼선에 빠뜨렸다”고 했다. 구체적으로는 “합당추진, 검찰개혁논의, 공천과 선거전략 등에서 나타난 숙의부족, 토론부족, 절차미비, 일관성부족은 많은 문제를 낳았다”며 정 전 대표를 직격했다. 그는 기자들과 만난 자리에서 ‘여당다운 여당’의 자세로는 “국민 일반 눈높이에 맞추고 상대방까지 품으려고 노력하는 자세”라며 “집권을 했는데 집권여당이 아니라 ‘집권야당’처럼 비쳐진 것 아니냐는 일각의 지적을 깊이 성찰할 필요가 있다고 생각한다”고 말했다.



“절박하고 엄격하지 않으면 총선 패배의 늪으로 빠져들 수 있다”고 경고한 김 전 총리는 “같으면 통합하고, 다르면 연대하고, 끊임없이 확장하는 3박자 대통합의 관점에서 다른 정당, 정파, 개인과의 관계를 정립하고 대대적인 ‘대통합플랜’을 추진하겠다”고 했다. 그는 당원주권 확대 및 검찰개혁·사법개혁과 언론개혁 추진, 범부처 청년장관회의 초당적 운영과 같은 당 청년정책 플랫폼 도입 등도 약속했다. 특히 그는 선언문에서 “훼손된 시스템 공천의 공정성 회복 작업도 즉각 시작할 것”이라고 말해 눈길을 끌었다.



송 의원은 8일 출마를 예고했다. 앞서 정 전 대표 출마 후에 출마를 하겠다는 입장이었는데, 정 전 대표의 출마결정이 늦어지면서 선제적으로 출마를 결정한 모습이다. 송 의원은 최근 ‘2030 세대’와 관련한 메시지를 부쩍 늘리고 있다. 그는 4일 당 전국대학생위원회 행사에 참석해 “제가 당 대표가 된다면 ‘2030 특별위원회’를 구성해서 2030에 대한 근본적 대책을 수립하고 당 동력을 집중해야 한다고 본다”며 “2030년에 대통령선거가 있다. 정권 재창출이 민주당 개혁의 핵심”이라고 했다. 그는 이날도 기자들과 만난 자리에서 “나는 오로지 2030”이라면서 “2030 없이는 2030 대선은 없다”고 했다. 송 의원은 동시에 강고한 ‘반정청래’ 기조도 보인다. 송 의원 측 한 관계자는 “송 의원은 정 전 대표가 연임하면 정부가 어려워진다는 생각이 확고하다”고 전했다.



김 전 총리, 송 의원과 맞서는 형국이 된 정 전 대표는 아직 출마를 위한 가시적인 움직임이 없다. 정 전 대표는 호남 일대를 돌면서 지역민심을 청취하고, 해당 움직임을 페이스북에 올리는 것으로 자신의 행보를 설명하고 있다. 정 전 대표 측에서는 그의 출마 결정 시점이 다음주가 될 것이라는 관측도 나온다. 정 전 대표는 보완수사권 폐지를 핵심으로 하는 검찰개혁 이슈를 연일 강조한다. 전통적 민주당 지지층에 소구하려는 노력으로 여겨진다. 보완수사권 폐지를 강조하는 메시지가 연일 올라오는 것이 이 때문이라는 분석이 나온다. 정 전 대표가 또 다른 메시지로 내세우는 것은 ‘통합’이다. 그는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 “단결하면 승리한다”며 “저는 단결의 단어, 동지의 단어만 쓰겠다”고 했다.



보완수사권 폐지를 핵심으로 하는 형사소송법 개정안은 전당대회 주요 이슈 중 하나다. 민주당 내 전통적 지지층이 중요한 의제로 보기 때문이다. 세 후보도 이를 의식해 모두 폐지에 찬성하는 모습이다. 당 지도부는 해당 안건을 전당대회 전에 처리하겠다는 입장을 보였다. 새 지도부에 부담을 주지 않겠다는 의도로 풀이된다. 김한규 원내정책수석부대표는 기자들과 만나 “전당대회 이후에 처리할 계획이 없다”며 “전당대회를 염두에 두고 정무적으로 다음 대표에게 (형사소송법 처리 관련) 결정을 맡기거나 할 생각은 없다. 빨리 신속하게 처리해야 한다는 목표는 있다”고 했다. 그는 “다만 분량이 많아서 물리적으로 소요되는 시간이 있고 엄청 중요한 문제라 정밀하게 검토를 해야 한다는 문제 의식을 동시에 갖고 있어서 시간이 좀 소요되는 것”이라고 설명했다.

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