‘문고리’ 유경옥 전 행정관, 종합특검 불출석… 7일 재소환

윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨의 이른바 ‘문고리 3인방’ 중 한 사람인 유경옥 전 대통령실 행정관이 6일 2차 종합특별검사팀(특검 권창영)의 피의자 조사에 불출석 사유서를 제출하고 나오지 않았다. 종합특검팀은 7일 유 전 행정관을 다시 불러 조사할 방침이다.

법조계에 따르면 유 전 행정관은 이날 오전 10시로 예정됐던 피의자 조사에 출석하지 못한다는 내용의 불출석 사유서를 종합특검팀에 제출했다. 유 전 행정관은 조사 대비 등을 위해 추가 시간이 필요하다고 주장한 것으로 전해졌다. 종합특검팀은 7일 오전 10시에 유 전 행정관에 대한 조사를 진행할 계획이다.

김건희씨의 ‘문고리 3인방’으로 불린 유경옥 전 대통령실 행정관. 연합뉴스

유 전 행정관은 김씨가 운영하던 코바나컨텐츠 직원 출신으로, 대통령실 수행비서를 맡는 등 최측근 인사로 꼽힌다.

윤석열정부의 대통령 관저 이전 의혹 등을 수사 중인 종합특검팀은 관저 공사에 참여한 업체 21그램이 김씨 측에 디올 의류 등 금품을 건네는 과정 전반에 걸쳐 유 전 행정관이 직·간접적으로 도왔다고 보고 그를 참고인에서 피의자로 전환한 것으로 알려졌다.

유 전 행정관은 특정범죄가중처벌법상 알선수재 방조 혐의를 받고 있다. 그는 2022년 7월 윤영호 전 통일교 세계본부장이 건진법사 전성배씨를 통해 건넨 1271만원 상당의 샤넬 가방을 21그램 대표의 아내 조모씨와 함께 매장에서 교환하기도 했다.

종합특검팀은 유 전 행정관을 상대로 21그램이 관저 이전 공사 계약을 따내는 과정에서 그가 어떤 역할을 했는지 등을 캐물을 것으로 보인다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지