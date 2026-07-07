“일베 용어” vs “사투리”…정치권이 키운 ‘무섭노’ 논란

인기 걸그룹 멤버의 발언이 정치인들의 말싸움으로 비화하면서 사회 이슈에 대한 정치권 개입이 논란을 불필요하게 키워 사회적 비용을 발생시킨다는 지적이 나온다.



6일 취재를 종합하면 걸그룹 리센느 멤버 원이는 지난달 28일 자신의 유튜브 방송에서 “무섭노”라고 말해 논란의 중심에 섰다.

조국 전 조국혁신당 대표(왼쪽), 이준석 개혁신당 대표. 뉴시스

극우 커뮤니티를 중심으로 사용되는 표현을 썼다는 주장이다. 일간베스트(일베) 등에서는 고 노무현 전 대통령 비하의 의미로 어미에 ‘노’를 붙이는 것으로 알려져 있다. 당시 영상에는 일본인 멤버 미나미의 집에서 촬영 PD가 “여기 뭔가 덜컹 소리가 났다. 뭐야 무섭노”라고 하자 원이가 “무섭노, 조명부터 무서운데”라고 답하는 모습이 담겼다.



문제는 정치인의 입방아에 오르내리며 더 커졌다.



조국 전 조국혁신당 대표는 전날 페이스북에 “일베가 문장 끝에 ‘노’를 사용하는 것을 옹호하며 부산·영남에서도 그렇게 쓴다는 사람들이 있다”며 “일베는 표준말 뒤에 기계적으로 ‘노’를 붙여 사용한다. 영남말 의문문에서 ‘나’와 ‘노’는 구별돼 사용된다”고 주장했다. 원이가 경남 거제 출신이어서 사투리를 사용했다는 주장을 반박한 것이다.



개혁신당 이준석 대표는 “조 전 대표가 뜬금없이 경상도 사투리를 향해 죽창가를 부르기 시작했다”고 비판하며 당 공식 연구기관을 통해 ‘무섭노’ 언급에 대한 여론조사를 진행하겠다고 했다. 국민의힘 윤상현 의원도 “강산에의 명곡 ‘와그라노’ 역시 금지곡으로 지정되어야 할 판”이라고 말을 얹었다.

걸그룹 리센느. 뉴시스

전문가들은 정치권의 과도한 개입으로 사회적 갈등이 커지는 일이 반복된다고 지적했다.



배재고 야구부 학생들의 ‘5·18 민주화운동 비하’ 응원 논란 때도 국민의힘 이진숙 의원이 ‘배재고 학생들과 함께한다’는 화환을 학교에 보내고 인증 사진을 공유하는 등 진영 대결을 부추기는 모습도 연출됐다.



이재묵 한국외대 정치외교학 교수는 “정치인이라면 우리 사회의 진영 갈등을 어떻게 해소할 것인가를 고민해야하는데 (지금의 행태는) 좌표 찍어서 공격하고 우리 편을 조직적으로 동원하려 하는 것”이라고 지적했다. 구정우 성균관대 사회학과 교수는 “10대, 20대 초반 아이들인데 혐의를 잡아내고 낙인을 찍는 정치를 해서 상처를 받게 한다”며 “어른이자 정치인의 모습이 아니다”라고 평가했다. 구 교수는 “전혀 다른 맥락에서 사용되는 말을 과거 전력이 없던 건강한 아이돌에 대해 의구심을 제기하는 것은 사회만 시끄러워지게 하는 것”이라고 했다.

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