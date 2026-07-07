삼성전자 DS 성과급 상반기 최대 100%

삼성전자 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문이 올해 상반기 기본급의 최대 100% 성과급을 받는다. 모바일과 가전·TV 사업을 맡는 디바이스경험(DX) 부문은 기본급의 최대 75% 성과급을 수령할 전망이다.



삼성전자는 6일 사내망을 통해 올해 상반기 ‘목표달성 장려금’(TAI) 지급률을 공지했다. 지급일은 8일이다. TAI는 삼성전자의 성과급 제도 중 하나다. 매년 상·하반기 한 차례씩 실적을 토대로 소속 사업 부문과 사업부 평가를 합쳐 최대 월 기본급의 100%까지 차등 지급한다.

사진=연합뉴스

DS부문 메모리사업부의 경우 지난해 하반기에 이어 최대치인 100%의 TAI가 책정됐다. 인공지능(AI) 확산으로 인한 반도체 초호황 덕을 톡톡히 봤다. 시장에서는 메모리사업부가 상반기에만 140조원의 영업이익을 냈을 것으로 본다.



DS부문 LSI와 파운드리 부문은 75%, 반도체연구소와 SAIT(옛 삼성종합기술원), 공통 조직(경영지원부서)은 100%의 지급률이 책정됐다.



DX부문의 경우 영상디스플레이(VD)와 생활가전(DA) 사업부가 각각 월 기본급의 50%, 25%를 받을 것으로 공지됐다. 스마트폰을 제조하는 모바일경험(MX) 사업부는 지난해 하반기(75%)보다 소폭 하락한 50%의 TAI를 수령한다. MX사업부는 올해 상반기 스마트폰 안에 들어가는 메모리 칩 가격 상승 여파로 실적이 다소 부진했다.



삼성디스플레이는 TV용 패널을 담당하는 대형사업부가 월 기본급의 75%, 정보기기제품용(IT) 패널을 맡은 중·소형사업부는 100%를 받게 됐다. 삼성전기와 삼성SDI는 각각 전 사업부 공통으로 100%, 75%의 TAI가 결정됐다.

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