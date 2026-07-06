장윤기 수사팀장 긴급체포… ‘경찰 제식구 감싸기’ 밝혀내나

광주 도심에서 여고생을 살해한 장윤기(23) 사건을 담당한 경찰 수사팀장이 증거인멸 혐의로 긴급체포돼 그동안 제기됐던 ‘경찰가족 감싸기’ 의혹이 규명될지 관심이다. 장윤기 아버지와 수사팀원이 얼마 전 같은 지구대에 근무해 수사정보를 공유했을 가능성이 제기되고 있다.



6일 광주경찰청에 따르면 광주경찰청 광역범죄수사대가 체포한 장윤기의 신병은 5월5일 광주 광산경찰서에 곧바로 인계돼 형사과 A경감의 수사팀이 전담했다.

광주 도심에서 여고생을 살해한 장윤기. 뉴시스

수사팀은 장윤기의 범행 도구로 이용된 스포츠유틸리티차량(SUV)을 압수하지 않아 논란이 일었다. 장윤기가 긴급체포돼 24시간 내 차량을 영장 없이 충분히 압수해 초기에 범행 동기 등 사건 전반에 대한 분석에 들어갈 수 있었다.



하지만 수사팀은 경찰가족으로 지구대에서 근무하는 장윤기 아버지에게 피해자 혈흔이 남겨진 상태 그대로 사건 발생 하루 만에 차량을 가족에게 인계했다. 장윤기 아버지는 사건 이후 보름 정도 이 차량을 타고 다녔다. 검찰 보완 수사에서 범행 직전 장윤기의 행적이 고스란히 담긴 차량 블랙박스 메모리가 차 트렁크에 숨겨져 있는 것을 뒤늦게 확보했다.



A경감은 차량에서 범죄 증거물을 직접 없애는 대담성을 보였다. A경감이 없앤 증거물이 어떤 것인지는 경찰이 언론에 공개하지 않고 있다. 경찰은 피해자 혈흔 및 장윤기 지문 채취 등 정밀 감식이 끝났기 때문에 차량을 보존하지 않았다고 설명했다. 하지만 A경감의 증거인멸 행위는 이러한 과정에서 발생한 것으로 드러났다.

경찰 수사감찰 결과 A경감은 이날 긴급체포돼 광주경찰청 반부패·경제범죄수사대가 조사를 벌이고 있다.



수사 부서에서 주로 일한 A경감과 경찰관 경력 대부분을 지구대·파출소에서 보낸 장윤기 아버지와의 관계도 향후 수사의 쟁점이다. 광주경찰청 전담팀은 광산경찰서 관내에서 주로 근무하다 승진해 다근 경찰서로 옮긴 장윤기 아버지와 A경감이 어느 정도 친분이 있을 것으로 보고 있다.



또 다른 팀원은 지난해 광산구 한 지구대에서 장윤기 아버지와 같이 근무한 것으로 드러났다. 광주경찰청 한 경찰관은 “장윤기 아버지는 지난해 현재 수사팀의 한 팀원과 같이 근무하다 승진해 현재 지구대로 옮겼다”며 “같은 관내에서 근무하다 보면 자연스럽게 알고 되고 또 친분을 쌓는다”고 전했다.



수사팀이 장윤기의 범죄 동기로 분석된 리얼돌을 압수하지 않고 동영상만 촬영한 후 방치한 점도 고의성 여부를 규명하는 데 수사가 필요하다. 장윤기 아버지는 경찰의 압수수색을 마친 리얼돌을 경찰의 제지 없이 폐기처분했다. 장윤기 기소 후 공개된 리얼돌 실물 폐기 등 증거인멸 정황에 대해 경찰은 지금까지 ‘통상적인 절차’라고 해명했다.



수사팀은 10회에 걸쳐 장윤기와 아버지 간 통화를 연결해주고 수사 관계자도 개별적으로 장윤기 아버지와 수십 차례 통화해 통상적인 수사 범위를 넘었다는 지적을 받고 있다. 경찰은 통화 연결이 수사팀 전원 입회한 진술 녹화실 내부에서 이뤄졌고, 묵비권 행사 피고인 설득을 위한 통상 수사기법이라고 해명했으나 수사 기록에 관련 내용을 기재하지는 않았다.

광주경찰청. 뉴시스

장윤기 사건 보완수사 과정에서 경찰 수사의 석연찮은 점을 다수 인지해온 검찰은 장윤기 아버지와 경찰 수사팀 간 유착 등 비위를 직접 수사하는 방안을 검토 중이다. A경감을 체포한 광주경찰청은 수사과장을 팀장으로 하는 총 22명 규모의 전담팀을 편성해 장윤기 아버지와 수사 담당자 간 유착 의혹 등을 규명할 방침이다. 피의자 신분으로 입건된 A경감 외 장윤기 담당팀 소속 형사들은 이날부로 전원 모든 업무에서 배제됐다.



경찰 관계자는 “언론 등을 통해 제기된 각종 의혹은 물론 수사 과정 전반에 대해 한 점 의혹도 남지 않도록 철저히 수사하겠다”고 말했다.



홍석기 신임 국가수사본부장은 이날 취임 후 처음 가진 기자들과 간담회에서 “유구무언(有口無言)”이라고 사과했다. 홍 본부장은 “(광주 사건에 대한) 수사감찰 중 수사 전환 필요성을 보고받아 엄정수사를 지시했다”며 “조직 명운을 걸고 한 점 의혹 없이 수사하겠다”고 했다. 경찰은 이날 광주청에 구성된 수사전담팀을 ‘광주광산서 살인사건 관련 진상규명 특별수사팀’으로 확대 편성했다. 수사팀은 독립성을 갖고 최종 수사결과만 국수본부장에 보고한다.

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