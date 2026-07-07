현대차, DMZ영화제 후원… 수소차 달린다

현대자동차가 ‘제18회 DMZ국제다큐멘터리영화제’를 공식 후원하며 친환경 수소 모빌리티 비전 알리기에 나선다.



현대차는 6일 서울 서초구 양재 사옥에서 제18회 DMZ국제다큐멘터리영화제 후원 협약을 체결했다고 밝혔다. 이 영화제는 비무장지대(DMZ)를 배경으로 평화·생태 관련 주제를 다루는 국제 다큐멘터리 영화제이자 환경·문화예술 행사다. 올해 영화제는 9월10∼16일 고양·파주 일대에서 개최될 예정이다.



이번 협약에 따라 현대차는 영화제 기간 VIP 의전과 관람객 이동을 위해 총 8대의 수소전기차를 지원한다. 수소전기 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘디 올 뉴 넥쏘’ 5대를 행사 기간 운영하며, 개막식 당일에는 대형 수소전기버스 ‘유니버스 FCEV’ 3대를 추가 투입해 친환경 모빌리티 체험 기회를 제공한다. 영화제 현장에서는 현대차그룹의 수소 브랜드이자 비즈니스 플랫폼인 ‘HTWO’의 비전 영상과 디 올 뉴 넥쏘 광고를 상영한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지