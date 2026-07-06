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8일까지 경기북부 최대 100㎜ 폭우

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김승환 기자 hwan@segye.com

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정체전선 중부지방까지 북상
7일 낮최고 35도… 남부 폭염

여름 더위가 본격적으로 시작된다는 절기 ‘소서(小暑)’이자 화요일인 7일은 전국이 대체로 흐리겠다. 전국 곳곳에서 비가 내렸다 그치기를 반복하는 가운데 수요일인 8일쯤 정체전선이 중부지방까지 북상해 강하고 많은 비가 내릴 것으로 예상된다.

6일 기상청에 따르면 7일 중부지방은 밤까지, 제주는 오전 동안 비가 내리겠다. 남부지방도 오후까지 비가 오는 곳이 있겠다.

6일 경기 수원시 영통구 이의동에서 시민들이 우산을 쓰고 횡단보도를 건너고 있다. 뉴시스
6일 경기 수원시 영통구 이의동에서 시민들이 우산을 쓰고 횡단보도를 건너고 있다. 뉴시스

예상 강수량은 7∼8일 이틀간 서울·인천·경기와 서해5도 30∼80㎜(많은 곳 경기 북부 100㎜ 이상, 서해5도 150㎜ 이상), 강원내륙·산지 30∼80㎜(많은 곳 강원 북부 내륙 100㎜ 이상), 강원 동해안 5∼30㎜, 대전·세종·충남·충북 30∼80㎜, 전북 30∼80㎜, 광주·전남 20∼60㎜, 경북 북서 내륙 20∼60㎜, 부산·울산·경남·대구·경북(북서 내륙 제외) 5∼20㎜, 제주도 5㎜ 미만이다.

7일 곳에 따라 낮 최고기온이 35도를 기록하는 등 무더위가 이어지겠다. 전국 예상 낮 최고기온은 28∼35도다.

8일쯤 정체전선이 중부까지 북상하면 남부지방 중심으로 폭염이 더 심해질 가능성도 있겠다.


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