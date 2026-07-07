[이코노 브리핑] 신한銀 ‘고객접점 넓고 깊게’ 전략 제시 외

신한銀 ‘고객접점 넓고 깊게’ 전략 제시

신한은행은 6일 경기 용인 연수원에서 ‘2026년 하반기 경영전략회의’를 열고, 하반기 핵심 메시지로 고객 기반 수평적 확장과 고객 관계의 수직적 심화를 의미하는 ‘와이드 앤드 딥(Wide & Deep)’을 제시했다. 이를 위해 영업지원 설루션 고도화, 신한 슈퍼SOL과 비금융 플랫폼을 활용한 고객 접점 확장, 인공지능(AI) 에이전트 연계를 통한 일하는 방식 혁신 및 업무 생산성 제고 등을 주요 추진전략으로 설정했다.

청년미래적금 마감… 누적 가입자 234만

청년미래적금 가입 신청자가 약 234만3000명으로 마감했다. 금융위원회와 서민금융진흥원은 지난달 22일부터 이달 3일까지 청년미래적금 가입신청 운영 결과를 6일 이같이 밝혔다. 가입 신청자 중 약 8만명은 소상공인 자격으로 신청했다. 연령별로는 30∼34세 청년의 가입 비중이 38.8%로 가장 높고 이어 25∼29세(36.5%), 19∼24세(24.7%) 순이었다. 자격 심사 통과자는 오는 27일부터 다음 달 7일까지 계좌를 개설할 수 있다.

토스뱅크 체크카드 보유 1000만명 돌파

토스뱅크는 지난달 30일 기준 체크카드 순수 보유 고객 수가 1000만명을 넘어섰다고 6일 밝혔다. 토스뱅크 체크카드는 2021년 10월 출시됐으며, 지난달 말 기준 누적 결제 건수는 31억건을 넘겼다. 결제 업종별 비중을 살펴보면 시내버스, 지하철, 택시 등 교통이 전체의 24.2%로 가장 많았다.

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