K축구 혁신위 출범… 국민 공분 잠재울까 [2026 북중미 월드컵]

2026 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락해 국민적 공분을 샀던 한국 축구가 새 판 짜기에 돌입했다. 축구계 전반의 쇄신 요구를 반영하기 위한 ‘K축구혁신위원회’(혁신위)가 6일 첫발을 뗐다. 최휘영 문화체육관광부 장관과 박지성 국제축구연맹(FIFA) 분과위원회 위원을 공동위원장으로 하는 혁신위가 이날 서울 송파구 올림픽파크텔에서 출범식을 열고 본격적인 활동을 시작했다.



다만 최 장관이 모두발언을 통해 “축구인들이 이 논의를 주도해야 하며 축구협회의 독립성은 반드시 존중받아야 할 가치다. 정부가 법이 정해진 범위를 넘어서서 협회 사무에 개입할 수 없다”면서 유승민 대한체육회장에게 공동위원장직을 넘기겠다는 뜻을 밝혔다. 이에 유 회장이 “체육인의 한 사람이자 체육회 행정을 이끌고 있는 입장에서 위원장직을 수락하겠다”고 하면서 혁신위 구성은 유승민·박지성 공동위원장 체제로 바뀌었다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 6일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 ‘K축구혁신위원회’ 출범식에서 모두발언을 하고 있다. 왼쪽부터 유영근 변호사, 유승민 대한체육회장, 최 장관, 박지성 국제축구연맹(FIFA) 분과위원회 위원, 이영표 해설위원, 조연상 한국프로축구연맹 사무총장. 유희태 기자

혁신위원으로 이영표, 박주호 해설위원을 비롯해 김승희 대한축구협회 전무이사, 조연상 한국프로축구연맹 사무총장, 유영근 변호사, 김대희 국립부경대 교수 등이 참여한다.



최 장관은 “온 국민이 사랑하는 축구가 위기다. 성적 탓이 아니다. 한국 축구를 이끌어온 지도자와 집행부를 향한 신뢰가 무너졌다. 이런 상황에서 한국 축구의 미래에 대해 책임 있게 논의하고, 다시 일어설 수 있게 만들기 위해 대한축구협회의 차기 집행부가 출범하기 전까지 혁신위를 한시적으로 운영하고자 한다”고 설립 취지를 설명했다.



이번 혁신위에서는 축구계에 제기된 국민적 요구에 부응해 K축구 거버넌스를 비롯해 유소년 선수 육성, 첨단 기술 시스템 도입 등 한국 축구의 미래 경쟁력을 높이기 위한 주요 과제를 종합적으로 논의할 예정이다. 박 공동위원장은 “축구인의 한 사람으로서 죄송스럽다”고 입을 뗀 뒤 “이번 월드컵을 통해 해 오던 대로 하면 안 된다는 생각이 들었다. 한국 축구를 위해 조금이나마 힘을 보탤 수 있게 돼 감사하게 생각한다”고 말했다. 이어 “가장 중요한 건 논의한 사항들이 얼마나 반영되고 실천에 옮겨지느냐다. 선수의 눈으로만 보는 게 아니라 행정적 측면도 모두 검토해 실행 가능한 방향으로 이끌어 나아가겠다”고 각오를 밝혔다.



한편 이날 정몽규 대한축구협회장이 사임계를 내고 13년5개월여 만에 물러났다. 2026 북중미 월드컵 개막을 앞두고 사의를 표명했던 정 회장은 대회 폐막 후 사임할 예정이었지만, 최근 축구협회를 둘러싼 논란을 수습하고 조직을 정상화하기 위해 사퇴 시기를 앞당겼다. 정 회장은 “대한민국 축구의 발전과 영광만을 바라보며 달렸지만, 때로는 깊은 실망을 안겨드리기도 했다”며 “모든 영광과 성과는 선수들과 팬 여러분 덕분이며, 모든 부족함과 과오는 오롯이 저의 책임”이라고 사퇴의 변을 밝혔다.

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