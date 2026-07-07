바다거북 등딱지 따개비로 이동경로 복원

바다거북의 이동경로를 등딱지에 붙은 따개비 껍데기 분석으로 복원하는 데 인하대학교 연구진이 국내 처음 성공했다.



6일 인하대에 따르면 국제자연보전연맹(IUCN)이 지정한 대표적인 멸종위기 해양생물인 바다거북의 보호를 위해서는 이동경로를 파악하는 게 중요하다. 하지만 광범위한 해양을 다니는 탓에 위성추적장치 부착이나 직접 관찰에는 비용과 기술적 한계가 있었다.

제주도 붉은바다거북과 채집 거북따개비. 인하대 제공

인하대 김태원 교수(해양과학) 연구팀은 제주도에서 좌초된 붉은바다거북에 붙었던 거북따개비의 껍데기를 초고해상도 안정동위원소 분석기법으로 살펴봤다. 따개비 껍데기가 성장하면서 당시 해수의 수온과 염분 등 환경정보를 층층이 저장하는 데 착안했다. 세월이 새긴 나이테처럼 과거 기록을 담고 있기 때문이다.



연구팀은 산소와 탄소 안정동위원소의 변화를 시간 순서대로 구분하고, 따개비 성장곡선을 동아시아 해역 환경에 맞게 새롭게 보정했다. 이를 통해 약 1년6개월 동안 대만해협과 필리핀 해역, 류큐 열도를 거쳐 제주도에 와 최종 좌초한 것으로 추정했다.이번 연구는 위성추적이 어려운 좌초 및 혼획 개체에서도 이동 과정을 복원할 수 있는 기법이다.



이번 연구 결과는 해양환경 분야의 저명 국제학술지 ‘마린 인바이런멘털 리서치(Marine Environmental Research)’ 최신호에 게재됐다.

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