[재미로 보는 오늘의 운세] 7월 7일 (화요일) 69년생, 투자는 아직 때가 아니다

96년생: 주변에 동업자부터 구하는 것이 좋겠다. 84년생: 행동이 약하면 좋은 결과가 힘들다. 72년생: 프로의 직업정신을 갖고 일하자. 60년생: 신규업에 기회가 오는 운이다. 48년생: 매출에 좋은 기회를 맞이한다. 36년생: 수익도 없는 일에 매달린다.

97년생: 편안한 마음으로 눈을 감고 기다려라. 85년생: 비슷한 생각을 가진 사람을 피하라. 73년생: 반복 속에서 뿌리를 내린다. 61년생: 욕심이 생긴다 실물을 거둔다. 49년생: 투자에 기회를 잡는다. 37년생: 쓸때없이 깊은 상념에 잠기지 말자.

98년생: 뜻밖의 사람에게서 초대를 받는다. 86년생: 편치 않은 날이지만 별다른 방법이 없다. 74년생: 변동하지 말고 꾸준히 일하자. 62년생: 자기중심적인 생각을 버리자. 50년생: 부모와 자식간의 갈등이 온다. 38년생: 들짐승을 만나니 움직이지 말자.

99년생: 일이 답답해도 한꺼번에 하지 마라. 87년생: 머리가 맑아지고 막힘이 없다. 75년생: 자신의 능력을 보여주자. 63년생: 일에 공백기간이 너무길다. 51년생: 자신을 장소와 상황에 순응하자. 39년생: 한번 참으면 건강에 좋다.

00년생: 가족에 좋은 소식이 들려오는 운이다. 88년생: 일에는 인정받지만 과도함은 금물이다. 76년생: 업무관계로 의견충돌이 발생한다. 64년생: 하기 싫었던 일이 해결된다. 52년생: 지금부터 점차 사업운은 좋아진다. 40년생: 편안한 마음으로 먼길을 떠나자. 28년생: 과도한 지출은 자신을 벼랑으로 밀어낸다.

01년생: 힘든 일이 있어도 희망을 잃지 말라. 89년생: 불리한 상황을 반전시킬 계기가 생긴다. 77년생: 자신의 주장을 내세우지 말자. 65년생: 금전문제로 부부간에 냉냉하다. 53년생: 무거운 책임감에서 벗어난다. 41년생: 계약체결이 백지화 될수 있다. 29년생: 일이 아무리 급하더라도 서두르지 마라.

02년생: 운이 약하다 일의 확장은 다음 기회로 하자. 90년생: 인정을 베푼다면 주변이 아름답다. 78년생: 화나는 일이 생기니 자제하자. 66년생: 한번의 실패는 소중한 경험이다. 54년생: 변화에 민감하게 반응하지 말자. 42년생: 대쪽같은 이미지를 버리자. 30년생: 건강관리 잘하고 무리하지 않는 것이 상책이다.

03년생: 일에 원칙만 따지지 말고 둥글게 넘어갈 줄도 알라. 91년생: 바람직하지 못한 행동은 멀리하라. 79년생: 물건구입에 주의하자 손재수다. 67년생: 실물수가 있으니 조심하자. 55년생: 일의 시작보다 마무리가 중요하다. 43년생: 새로운 변화은 건강에 해롭다. 31년생: 약속은 뒤로 미루는 것이 좋다.

04년생: 다른 사람에게 희생과 봉사하는 모습을 보여라. 92년생: 휴머니즘의 중요성을 고려하라. 80년생: 이제부터 발빠른 행보로 움직이자. 68년생: 금전적인 소득이 기대된다. 56년생: 신뢰를 중시하면 거래처가 온다. 44년생: 독선적인 성격은 건강을 해친다. 32년생: 극과 극을 달리는 행위는 자제하라.

05년생: 순리대로 행하면 다 풀리게 된다. 93년생: 곧장 해결하는 것이 훨씬 좋을 듯하다. 81년생: 서남방에서 이성의 인연이 있다. 69년생: 투자는 아직 때가 아니다. 57년생: 동업은 결국 자신만 손해다. 45년생: 잡기나 오락으로 낭패 당한다. 33년생: 직접 부딪치고 경험하는 것이 여러모로 이롭다.

06년생: 오늘의 고달품은 내일의 행복이 다가온다. 94년생: 정상에 있다고 거들먹거리면 구설에 조심. 82년생: 힘든 국면에 빠질 수 있는 운세다. 70년생: 지하철에서 소지품을 분실하지 말자. 58년생: 멀리 움직이는 것은 삼가하라. 46년생: 상대의 불만이 무엇인지 파악하자. 34년생: 이득이 있다고 너무 좋아할 필요는 없다.

95년생: 하고 싶은 것을 쉽게 옮기기는 어렵다. 83년생: 참신하고 새로운 진로를 모색한다. 71년생: 동지를 만나 취업의 길이 나타난다. 59년생: 야간에 운전하는 자는 차 조심하자. 47년생: 재운이 있으나 약하다. 35년생: 약속은 서면상의 글로 남겨야 한다.

백운철학원

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