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추경호 대구시장 “보고는 2분 컷”…간부회의에 ‘타이머’ 등장

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대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

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대구시가 핵심 현안을 간결하고 명확하게 보고하는 회의 문화를 정착시키기 위해 간부회의에 ‘타이머’를 도입하는 파격적인 실험에 나섰다.

 

대구시는 추경호 대구시장이 각 실∙국장의 현안 및 지시사항 보고 시간을 2분 이내로 제한하고, 회의 자료를 전면 없애는 방식으로 회의 시스템을 개편했다고 6일 밝혔다.

6일 추경호(가운데) 시장이 간부회의를 주재하고 있다. 대구시 제공
6일 추경호(가운데) 시장이 간부회의를 주재하고 있다. 대구시 제공 

이번 조치는 실∙국장급 간부들이 핵심 현안을 완벽히 장악해 시민과 시의회, 언론 등 어떤 자리에서든 즉각 직접 설명할 수 있는 역량을 갖춰야 한다는 추 시장의 시정 철학이 반영된 결과다.

 

격식 위주의 서류 보고에서 탈피해 실행 중심의 시정 운영을 강화하겠다는 취지다. 실제로 이날 열린 간부회의는 두꺼운 서류 뭉치가 사라진 것은 물론 회의실 내 시장과 간부들 사이의 물리적 거리까지 좁혀 수평적이고 자유로운 분위기 속에서 진행됐다.

 

이 자리에서 추 시장은 우수기 재난 대비 태세 점검, 비상경제대책회의 운영 방안, ‘서울대 10개 만들기’ 정부 정책에 대한 지역 대응책, 취수원 다변화 대안인 복류수 실증실험 등 산적한 현안을 짚으며 공무원들에게 구체적인 실행 지침을 주문했다. 아울러 청년특보의 속도감 있는 선발을 강조하는 한편, 시민 고충 해결, 조직 문화 개선, 언론 소통 강화 등을 폭넓게 주문했다.

 

추경호 시장은 “실∙국장이 현안을 완전히 꿰뚫고 있어야 민선 9기 시정 비전인 시민들의 ‘더 나은 내일’을 실현할 수 있다”며 “형식적인 절차를 버리고 실행과 실무 중심의 행정으로 눈에 보이는 성과를 내는 데 모든 역량을 쏟아달라”고 당부했다.


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