폭염에 열돔현상까지...한전, 극한 여름 대비한 비상훈련

한국전력이 극한의 기후 위기 상황이 오더라도 전력수급에 차질이 없도록 지난달 29일부터 9월 18일까지 전력수급 대책기간을 운영하며 여름철 안정적인 전력공급을 위한 만반의 준비에 나선다.

6일 전남 나주시 한전 본사에서 전력수급 비상훈련이 진행 중이다. 한전 제공

한전은 6일 본사 재난종합상황실에서 기후에너지환경부, 전력거래소, 전국 15개 지역본부가 동시에 참여하는 ‘전력수급 비상훈련’을 실시했다고 밝혔다.

이번 훈련은 극한 기후전망에 따른 열돔 현상, 슈퍼 엘리뇨 발생, 재생에너지 변동성 심화 등 실제 발생 가능한 전력수급 위기 상황을 가정해 진행됐다.

훈련은 △폭염과 열대야 지속으로 인한 냉방수요 급증 △발전소 동작 이상에 따른 발전량 급감 △대규모 재생에너지원의 동시 계통 이탈 등 전력망 안정성에 위협이 되는 복합 위기 상황을 다뤘다.

참가자들은 관심∙주의∙경계∙심각 5단계에 걸친 비상 단계별 조치 사항을 점검하고 상황별 대처능력을 철저히 익힐 수 있게 실질적인 훈련을 수행했다. 동시에 변압기 전압 하향 조정, 고객 냉방기기 원격제어, 긴급절전 수요조정제도 등 다양한 예비력 자원 활용 방안도 시연했다.

한전은 훈련에 앞서 두산 에너빌리티와 협업해 예비력 자원의 제어훈련을 별도로 실시했다. 에너지저장장치(ESS) 등 신규 수요자원 제어 기술을 훈련에 적용해 수요관리 자원의 실효성도 검증했다.

한편 한전은 집중호우, 태풍, 폭염 3대 여름철 재난 유형에 대비한 설비 안정 계획을 수립했다. 전력설비열화상 진단을 시행하고 침수 위험이 있는 변전소와 전력구는 물론 산사태에 취약한 철탑과 변전소 부지 등을 정밀 점검하는 등 사전 설비 보강을 마쳤다. 아파트 등 공동주택 침수로 인한 주민 불편을 최소화하기 위해 전력설비 긴급복구 지원체계를 강화했다.

이날 훈련에 참석한 김동철 사장은 “유례없는 기상 이변 속에서 그 어느 때보다 무더운 여름이 예상되지만 전력수급 안정은 한전의 가장 중요한 임무인 만큼 최선을 다해 대응해 달라”며 “전국민의 적극적인 절전 참여가 가장 중요한 만큼, 국민들께서 위기 상황 발생에 경각심을 갖고 동참해주길 바란다”고 말했다.

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