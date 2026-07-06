‘서울 탈출’ 10명 중 6명 경기도행… 집값 부담에 밀려났다

5일 경기도 구리시의 한 아파트 단지. 뉴시스

주거비 부담으로 인해 서울을 떠나는 이른바 ‘탈서울’ 행렬이 이어지는 가운데, 최근 3년간 서울 전출자 10명 중 6명은 경기도로 이동한 것으로 나타났다.

6일 부동산 리서치업체 리얼투데이가 통계청의 ‘2023~2025년 국내 인구이동 통계’를 분석한 결과, 이 기간 서울에서 타 지역으로 전출한 인구는 139만9645명으로 집계됐다. 이 중 경기도로 이동한 인구는 84만6321명으로 전체의 60.46%를 차지하며 가장 높은 비중을 기록했다. 인천이 13만7373명으로 그 뒤를 이었다.

서울에서 경기도로 이동한 이들이 꼽은 주된 사유는 ‘주택’(32.64%)이 가장 많았다. 뒤이어 가족(30.48%), 직업(20.11%) 순으로 조사됐다. 서울의 높은 집값과 주거비 부담이 인구 유출의 주요 원인으로 작용했다는 분석이 나온다.

경기도 시·군 가운데 전입자가 가장 많은 곳은 8만9081명이 이동한 고양시로 파악됐다. 이어 성남시(6만7567명), 용인시(6만0071명), 남양주시(5만7667명), 수원시(4만9875명) 등의 순으로 전입 호조세를 보였다.

업계에서는 교통망 확충이 서울과 경기도의 경계를 무너뜨리는 핵심 요인으로 작용한다고 보고 있다. 수도권광역급행철도(GTX) 등 철도 호재를 갖추고 출퇴근이 가능한 범위 내에 있는 수도권 지역으로 실수요자 유입이 지속될 것이라는 관측이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지