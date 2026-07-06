강서구, 치매 어르신 치아 건강 교실 운영 [지금 우리 동네는]

서울 강서구가 이달 7일부터 9일까지 사흘간 치매 어르신의 구강 건강과 인지 기능 저하 예방을 돕는 치아 건강 교실을 운영한다.

서울 강서구가 이달 7~9일 강서구치매안심센터에서 치매·경도인지장애 어르신을 대상으로 ‘치아는 튼튼하게, 치매는 잘근잘근’ 치아 건강 교실을 운영한다. 강서구 제공

강서구는 강서구치매안심센터에서 치매·경도인지장애 어르신 150여명을 대상으로 ‘치아는 튼튼하게, 치매는 잘근잘근’ 프로그램을 총 10회에 걸쳐 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 프로그램은 이론 전달보다 참여형 실습에 초점을 맞췄다. 특히 어르신들의 인지 상태와 환자별 특성을 고려해 경도인지장애, 일반 치매, 초로기(조기 발병) 치매 등으로 대상자를 나눠 맞춤형 교육을 제공한다. 강의는 장효숙 대한치매구강건강협회 학술이사 겸 한양여대 치위생과 겸임교수가 맡는다.

노년기에는 치아와 잇몸 상태가 나빠지면 음식 섭취가 어려워져 영양 불균형으로 이어질 수 있다. 구강 내 세균이 기도로 넘어갈 경우 흡인성 폐렴 등 2차 질환 위험도 커진다. 이에 구는 올바른 칫솔질과 구강관리용품 사용법, 틀니 관리법 등을 지도할 예정이다.

입속 근육을 강화하는 ‘입·혀 체조’ 실습도 진행한다. 음식을 씹는 저작 활동은 뇌 혈류량을 늘려 인지 기능 저하를 늦추는 데 도움을 줄 수 있는 것으로 알려져 있다.

진교훈 구청장은 “치매 어르신의 구강 건강은 삶의 질 향상과 직결되는 만큼 체계적인 관리가 필수적”이라며 “환자별 특성에 맞춘 세심한 지원으로 치매 어르신이 잘 드시고 건강하게 지내실 수 있도록 세심하게 챙기겠다”고 말했다.

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