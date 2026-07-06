CJ올리브영, 제주에 513평 ‘물류센터’ 구축…“제주도 ‘오늘드림’”

CJ올리브영이 당일 배송 서비스인 ‘오늘 드림’을 제주지역으로 확대하며 도민 쇼핑 편의 제고에 나섰다.

올리브영 모바일앱 제주오늘드림 탭 이미지. CJ올리브영 제공

올리브영은 제주 애월읍에 515평 규모 도심형 물류센터(MFC)인 ‘MFC제주’를 오픈하고, ‘오늘드림’ 권역을 확대한다고 6일 밝혔다. 기존에는 오프라인 매장 인프라만을 활용해 인근 권역에만 당일 배송이 가능했으나, 앞으로는 제주 대부분 지역으로 확대된다. MFC에 재고 보관이 가능해지면서 취급 상품 수 역시 1만1000종으로 다양해졌다. 기존 제주 지역 일반 배송은 평균 3일 이상이 소요되고, 최소 주문 금액과 상관없이 2500원의 도서산간비가 추가로 부과됐었다.

올리브영이 제주 물류 인프라에 적극적으로 투자한 것은 전국 어디서나 동일한 쇼핑 편의를 제공하기 위해서다. 이와 함께 올리브영은 모바일 앱 내 제주도민 편의를 위한 ‘제주오늘드림’ 탭도 새롭게 구축했다. 올리브영 관계자는 “앞으로도 지역 사회와 꾸준히 호흡하며 쇼핑 인프라 개선 등 비수도권에 대한 투자를 지속할 것”이라고 말했다.

한편, 올리브영은 2018년 오늘드림 서비스 출시 후 팬데믹과 함께 폭발한 온라인 주문 수요에 대응하고 오프라인 매장 서비스 환경 향상을 위해 2021년 MFC 도입을 결정했다. 서울 강남에 첫 MFC를 시작으로 MFC제주를 포함해 부산, 광주, 경주, 대전, 전주 등 전국에 25곳을 운영 중이다.

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