하림, 배재고 앞 화환에 일침 "꽃으로 하는 고약한 짓들"

가수 하림이 배재고등학교 앞에 놓인 화환을 두고 비판의 목소리를 냈다.

하림은 6일 자신의 소셜미디어에 '꽃으로 하는 고약한 짓들'이라는 제목의 글을 올렸다.

하림. 하림 인스타그램

그는 "언젠가부터 정치적 공격을 근조화환으로 하는 기괴한 문화가 생겼다. 죽음을 연상시켜 받는 이의 기분을 망치겠다는 악의적인 의도다. 화환의 리본들은 거리에 그대로 노출된 '오프라인 댓글'과 같다"고 적었다. 이어 "요즘엔 꽃도 아닌 플라스틱 덩어리들을 세워두기도 한단다"고 덧붙였다.

하림은 몇 년 전 법원 앞을 지났던 기억도 떠올렸다. 그는 "한쪽에는 근조가, 다른 한쪽에는 응원 화환이 즐비했던 기억이 있다"며 "그 앞을 지나면서 '꽃집 대박 났겠네' '저 쓰레기는 누가 치우나' 생각했던 기억이 있다"고 했다.

그는 거리의 화환 문화에 대해 "이 기형적인 유행 덕에 꽃집들은 잠시 매출을 올릴지 모르겠다. 하지만 길가에 늘어선 화환들에서는 꽃이 주는 기쁨이나 생명력을 전혀 찾아볼 수 없다"고 지적했다. 그러면서 "그저 고약한 습성이 만들어낸 '꽃 낭비'일 뿐"이라고 했다.

하림은 "인간은 아주 오래전부터 말로 다 하지 못하는 슬픔을 다독이거나, 차마 전하지 못한 사랑을 고백할 때 꽃을 건넸다"며 "과거엔 폭력적인 총구에 꽃을 꽂아 평화를 말하던 이들이 있었다. 무엇보다 봄이면 피어나는 벚꽃처럼 꽃은 늘 살아있는 것들의 편이었다"고 썼다.

최근 배재고 앞에 놓인 화환에 대해서도 언급했다. 하림은 "며칠 사이 배재고등학교에 이러한 화환들이 늘어서 있다고 한다. 누가 아이들의 학교 앞에까지 근조화환을 보내는가"라고 했다.

이어 "정치적 이슈에 편승하려 보내는 응원의 화환도 마찬가지다. 꽃은 때리는 데 쓰는 게 아니다"라고 비판했다.

하림은 "죽은 이의 넋을 기리는 순수한 애도의 자리에 쓰이던 '근조'라는 엄숙한 단어가, 어떻게 오늘날 살아있는 이를 조롱하는 단어로 타락했는가"라고 했다.

그는 학생들이 혐오의 표현에 노출되는 상황도 우려했다. 하림은 "누가 무슨 잘못을 했든 간에, 그 혐오의 잔재 사이를 뚫고 등교하는 아이들이 어떤 기분을 느끼겠는가. 다 무섭고 다 싫고 다 밉지 않을까"라고 적었다.

또 "세상은 원래 이렇게 서로를 미워하는 곳이라고 아이들이 무의식중에 학습하게 될까 두렵다. 극우와 극단주의는 이렇듯 일상 속에 스며든 혐오의 감정이 만들어낸다"고 했다.

끝으로 하림은 "거리에 가득 찬 조화는 결국 우리 사회의 감정이 그만큼 메말라가고 있다는 서글픈 증거"라며 "타인을 해치기 위해 무기화된 꽃은 더 이상 꽃이 아니다. 우리마저 이 혐오의 방식에 익숙해지기 전에, 아름다운 것을 아름답게 지켜내는 최소한의 품격을 회복했으면 좋겠다"고 덧붙였다.

앞서 배재고 야구부 일부 학생들은 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 광주일고와 경기 중 상대 더그아웃을 향해 "스타벅스 가야지" "탱크데이"라고 외쳐 논란이 됐다.

해당 구호는 스타벅스 코리아가 지난 5월 18일 텀블러 할인 이벤트를 홍보하며 사용한 표현을 떠올리게 해 5·18민주화운동 조롱 및 지역 비하성 구호라는 비판을 받았다.

논란 이후 배재고 앞에는 근조화환이 놓였고, 정치권에서는 응원 화환을 보내는 움직임도 이어졌다.

<뉴시스>

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