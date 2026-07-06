국방과학연구소, 폐쇄망 생성형 AI ‘애디’ 자체 개발·운영 개시

국방과학연구소(ADD)가 군사기밀 유출 우려로 민간 AI 서비스 도입에 한계가 있던 국방 분야의 문제를 극복하고자 폐쇄망 기반 생성형 인공지능(AI) 서비스를 독자 개발해 운영에 들어갔다.

ADD는 6일 자체 개발한 생성형 AI 서비스 애디(Add+i)를 전 직원을 대상으로 운영 개시했다고 밝혔다. 애디는 ‘ADD intelligence’와 ‘Advanced defense development intelligence’를 동시에 의미하며, ADD 자체 공모로 선정된 이름이다.

국방과학연구소 전경. 세계일보 자료사진

ADD는 지난해 5월 AI 전담팀(TF)을 구성해 직접 개발 방식을 수립한 뒤, 같은 해 12월부터 3개월간 공개 AI 모델을 활용해 개발을 완료했다.

기획부터 개발·구축·운영 전 과정을 ADD 국방인공지능기술연구원이 직접 수행했으며, 지난달까지 베타 테스트와 내부 안정화 작업을 거쳐 본격 운영을 시작했다.

애디는 규정 검색, 문서 요약·번역 등 일반 행정 지원 외에도 프로그램 코드 작성, 오류 분석, 테스트 코드 생성 등 소프트웨어 개발 전 과정을 지원하는 AI 개발 에이전트 기능을 제공한다.

특히 AI와 협업해 소프트웨어를 구현하는 바이브 코딩(Vibe Coding) 환경을 갖춰 연구원들이 아이디어를 신속하게 실험·검증할 수 있도록 했다. ADD는 이를 활용해 공간정보 통합 관리체계도 자체 개발·구축했다.

ADD는 차세대 서비스인 애디 2.0도 연내 확대 운영하는 것을 목표로 개발 중이다.

애디 2.0은 사용자의 목표를 이해하고 필요한 도구와 시스템을 연계해 실제 업무를 수행하는 에이전트 기반 구조로, AI 에이전트 연동 표준인 MCP(Model Context Protocol)를 지원하고 연구소 내 다양한 시스템·데이터와 AI를 연결하는 것을 목표로 한다.

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