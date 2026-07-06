경찰, 투표용지 부족 사태 관련 '가짜뉴스' 67개 계정 수사

경찰이 6·3지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 허위정보를 유포한 계정 60여개를 수사하고 있다고 6일 밝혔다.



경찰청은 이날 언론 공지를 통해 "허위정보 유포 등 대응 태스크포스(TF)를 중심으로 사회 혼란을 야기하는 악의적·조직적 허위 정보에 대해 적극 대응할 예정"이라며 "참정권 침해와 관련해 67개 계정을 수사 중"이라고 밝혔다.

경찰이 6·3지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 허위정보를 유포한 계정 60여개를 수사하고 있다고 6일 밝혔다. 연합뉴스

현재까지 수사를 통해 피의자 3명을 검거하고 이 가운데 1명은 검찰에 넘겼다.



경찰은 투표용지 부족 사태 관련 가짜 뉴스뿐만 아니라 다양한 가짜 뉴스를 수사 중이다.



미·이란 중동전쟁과 관련해서는 '원유 90만 배럴 북한행' 등 가짜뉴스를 유포한 곳을 포함해 38개 계정을 수사한 결과 피의자 17명을 검거하고 이 가운데 11명을 송치했다.



이밖에 5·18 민주화운동 관련 허위사실을 유포한 74개 계정(9명 검거·3명 송치), 정부가 삼성전자와 SK하이닉스에 성과급 협약 백지화 공문을 보냈다는 가짜뉴스를 퍼뜨린 12개 계정이 현재 수사선상에 올랐다.



경찰청은 "TF를 중심으로 수사를 신속하게 진행하겠다"고 강조했다.

<연합>

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