교촌, ‘대구 치맥페스티벌 사랑의 기부금’ 1000만원 전달

교촌에프앤비가 대구이주민선교센터에 사랑의 기부금 1000만원을 전달했다고 6일 밝혔다.

지난 3일 대한적십자사 대구광역시지사에서 열린 ‘2026년 대구 치맥 페스티벌 사랑의 기부금 전달식’에서 임형욱 교촌에프앤비 커뮤니케이션본부장, 고경수 대구이주민선교센터 대표, 고홍원 대한적십자사 대구광역시지사 사무처장(왼쪽부터)이 기념사진을 촬영하고 있다. 교촌에프앤비 제공

지난 3일 대한적십자사 대구광역시지사에서 열린 ‘2026 대구 치맥페스티벌 사랑의 기부금 전달식’에는 임형욱 교촌에프앤비 커뮤니케이션본부장과 고경수 대구이주민선교센터 대표, 고홍원 대한적십자사 대구광역시지사 사무처장 등이 참석했다.

기부금은 대구 지역 내 결혼이주여성과 이주노동자 등 이주민 1000여명을 위해 활용될 예정이다.

교촌은 2017년부터 ‘대구 치맥페스티벌’과 연계한 지역사회 나눔 활동을 꾸준히 이어오고 있다.

축제를 찾은 고객들과 즐거움을 나누는 것을 넘어 지역사회 이웃들에게 따뜻한 마음을 전하며 나눔의 가치를 지속 확산하고 있다.

교촌에프앤비 관계자는 “우리가 가장 잘할 수 있는 방식으로 이웃들에게 온기를 전하는 나눔 활동을 이어가겠다”고 말했다.

고홍원 대한적십자사 대구광역시지사 사무처장은 “교촌에프앤비의 나눔은 우리 사회의 포용과 상생의 가치를 확산하는 데 큰 의미가 있다”고 밝혔다.

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