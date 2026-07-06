도끼, 이하이와 오랜 인연 끝 연인이 된 과정 밝혀

래퍼 도끼가 가수 이하이와 연인이 되기까지의 과정을 솔직하게 전했다.

‘Dok2가 말하는 한국을 떠난 이유와 새로운 사랑 | Ep 019 | HOME ROOM’이라는 제목의 영상 캡처. HOME ROOM SHOW

최근 유튜브 채널 ‘HOME ROOM SHOW’에는 ‘Dok2가 말하는 한국을 떠난 이유와 새로운 사랑 | Ep 019 | HOME ROOM’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 도끼는 이하이와의 관계, 미국 이주 배경, 앞으로의 음악 활동 계획 등을 소개했다.

도끼는 이하이를 처음 알게 된 시기를 2014~2015년 무렵으로 떠올렸다. 당시 지인을 통해 인연을 맺었고, 이후 서로의 음악 작업에 참여하면서 자연스럽게 교류가 이어졌다고 말했다.

음악이라는 공통 관심사를 바탕으로 가까워졌지만, 연인으로 발전하기까지는 적지 않은 시간이 걸렸다고 덧붙였다. 그가 건강 문제를 겪고 있었고 미국으로 생활 기반을 옮길 계획까지 세우고 있었기 때문에 본격적인 만남을 시작하기에는 현실적인 어려움이 있었다고 설명했다.

이후 서로 떨어져 지내는 시간이 길어졌지만, 영국 공연을 계기로 다시 만나면서 관계가 새로운 전환점을 맞게 됐다고 밝혔다. 다시 연락이 닿게 된 두 사람은 이후 자연스럽게 서로의 마음을 확인했고, 오랜 시간 이어온 인연이 연인 관계로 이어졌다는 것이다.

도끼는 데뷔 초부터 이하이의 음악을 좋아했던 팬이었다며 함께 작업해 보고 싶다는 생각을 오래전부터 갖고 있었다고 말했다.

이어 그는 현재 자신의 나이가 36세, 이하이가 29세인 만큼 가벼운 만남으로 생각하지 않았다고 밝혔다. 그는 “당장 풋사랑을 시작할 순 없다”며 “그녀는 한국에 있고 저는 LA에 있으니 음악작업을 함께 하자고 생각했다”고 전했다.

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