인천공항, 공항운영효율성 최우수상 수상

인천공항이 공항운영효율성 부문에서 최우수상을 받았다.

인천국제공항공사는 2일 중국 베이징에서 열린 제29회 세계항공교통학회(ATRS) 월드 컨퍼런스에서 공항운영효율성 부문 최우수상을 수상했다고 6일 밝혔다.

지난 2일 중국 베이징에서 개최된 ‘제29회 세계항공교통학회 월드 컨퍼런스’에서 인천국제공항공사 정세연 책임연구원(왼쪽 세 번째) 등이 ATRS 공항운영효율성 부문 최우수상을 수상한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

ATRS는 항공교통 분야의 세계적인 국제학술단체다. 매년 전 세계 공항을 대상으로 생산성, 비용 효율성, 재무성과, 시설 활용도 등을 종합적으로 평가해 공항운영효율성상을 수여한다.

이번 시상에서 인천공항은 ‘연간 여객 4000만 명 초과 대형공항’ 부문의 아시아·태평양 지역 최고 공항으로 선정되며 글로벌 허브공항 운영 역량을 국제적으로 인정받았다.

특히 디지털 기반 여객 서비스 혁신, 메가 허브공항에 걸맞은 인프라 확충 등을 통해 공항 운영 전반의 효율성을 지속적으로 높인 점이 좋은 평가를 받은 것으로 분석된다.

우선 서비스 측면에서 인천공항은 안면인식 기반 출국 서비스인 스마트패스, 공항 외 위탁수하물 수속 서비스인 이지드랍, 셀프 체크인·백드랍 등 다양한 디지털 서비스 고도화로 출국 절차의 신속성과 편의성을 높여왔다.

또 인프라 측면에서 제2여객터미널 확장과 제4활주로를 운영하여 연간 여객 1억 명 이상을 처리할 수 있는 메가 허브공항으로 도약했다. 이는 여객 분산, 항공기 운항 안정성, 공항 혼잡 관리 역량을 높이는 핵심 기반이 됐다.

김범호 인천국제공항공사 사장직무대행은 “이번 ATRS 공항운영효율성 부문 최우수상 수상은 인천공항이 세계적인 허브공항으로서 여객 편의와 운영 효율성을 높여온 노력을 국제적으로 인정받은 성과”라며 “앞으로도 스마트 서비스 확대 등 지속적인 공항 운영 혁신을 통해 세계 최고 수준의 공항 서비스를 제공하며 국민의 자랑으로 거듭나겠다”고 말했다.

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